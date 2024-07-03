Губернатор Орловской области поздравил Беларусь с Днём Независимости

Мир на белорусскую землю пришел благодаря красноармейцам. До этого они сломили вражеский напор врага в ряде стратегических городов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переломным моментом в августе 1943-го стало взятие Орла. После него фронт двигался только на Запад. Менее чем через год был освобожден Минск. С этим знаменательным событием Беларусь продолжает получать поздравления.