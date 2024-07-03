Губернатор Орловской области поздравил Беларусь с Днём Независимости
Мир на белорусскую землю пришел благодаря красноармейцам. До этого они сломили вражеский напор врага в ряде стратегических городов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переломным моментом в августе 1943-го стало взятие Орла. После него фронт двигался только на Запад. Менее чем через год был освобожден Минск. С этим знаменательным событием Беларусь продолжает получать поздравления.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
Дорогие друзья, жители братской героической Беларуси, от всех орловчан, себя лично примите сердечные поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь, 80-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистких захватчиков в ходе операции «Багратион». Ее победоносное завершение в летние дни 1944 года стало продолжением величайших свершений советских воинов, единения всех народов нашей могучей страны. После Орла и Курска долгожданное освобождение пришло на земли Беларуси. Наша память и дружба, закаленные в суровых боях, священны. Народы, которые выстояли и победили, пройдя горнило тяжелейших испытаний, никому не сломить. Пусть юбилей освобождения Беларуси послужит историческим уроком всем, кто замышляет недоброе против наших братских народов.
Мы никому не желаем зла и ни на кого не собираемся нападать, но всегда сумеем защитить себя. Искренне рад, что все эти годы мы сохраняем самые тесные связи и сотрудничество. Убежден, все намеченные планы будут выполнены. В этот исторический день от всей души поздравляю вас с праздником, счастья, здоровья, мира и благополучия. Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла, процветания героическому народу братской Беларуси. Пусть славная история борьбы и побед всегда остается нерушимым фундаментом дружбы наших народов.
Губернатор Смоленской области обратился к белорусам по случаю Дня Независимости.