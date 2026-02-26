В Гомельской области установят защитные платформы для гнездования аистов

Не только масштабный разлив рек, но и долгожданные после зимних морозов аисты в небе – верный признак весны. Традиционно птицы, которые во всем мире ассоциируются именно с Беларусью, возвращается в родные края в конце марта – начале апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми их встретят, разумеется, на юге. В нынешнем году заранее позаботятся о безопасности и комфорте птиц. Так, в Гомельской области установят специальные защитные платформы для гнездования аистов на линиях электропередач. Для пернатых прямое соседство массивных гнезд с проводами под напряжением – серьезный риск и угроза гибели от удара током, а для энергосистемы – причина коротких замыканий и перебоев в электроснабжении. Специальные металлические платформы решат проблему комплексно: они поднимают гнездо над опасными частями, делая его комфортным «пьедесталом» для птичьих семей.

Это гордость Беларуси, и поселка это гордость тоже. Живут люди, живут аисты.

Владислав Савенок, главный инженер Гомельского сельского района электрических сетей филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»:

Был разработан стандарт «Белэнерго» по внедрению инновационных технологий. Это по монтажу и устройству платформ для гнездования птиц. На данный момент в населенном пункте Борок персоналом Гомельского сельского РЭС будет производиться установка таких платформ для гнездования. Мы, образно, делаем демонтаж гнезда, которое стоит на опоре, на это же место ставим платформу для гнездования. Аист, который прилетает уже весной, на этом же самом месте производит укладку веток для строительства гнезда.