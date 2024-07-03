Губернатор Смоленской области обратился к белорусам по случаю Дня Независимости

У нас есть уникальная возможность перенестись в Смоленск. Именно там в 1919 году была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. Спустя более века этот древнерусский город, как добрый сосед, разделяет с нами радость нынешнего праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области:

Дорогие белорусские друзья, вместе с жителями героической смоленской земли от всей души поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Днем республики. Наши братские народы крепко связаны общей историей, семейными и родственными узами, всегда вместе делились радостями и вставали на защиту родной земли. У нас единая судьба, и наш союз основан на общих духовных и культурных ценностях, источником которых является историческая память. Мы вместе победили в страшной войне против фашизма и сегодня вместе решаем вопросы безопасности, обороны Союзного государства. Великий подвиг поколения победителей будет всегда оставаться для нас символом патриотизма, примером доблести, мужества и несгибаемого духа.

Беларусь – удивительно красивая страна, в которой живут приветливые, отзывчивые, жизнерадостные люди. Смоляне с большим удовольствием приезжают в гости к вам, потому что знают: их всегда встретят тепло и радушно. От всей души желаю вам, дорогие друзья, и особенно нашим дорогим ветеранам здоровья, счастья и активного долголетия, мира и добра вам и вашим семьям.