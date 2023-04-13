Олег Романов встретился со студентами академии музыки в Минске в формате «Зачётного разговора»

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Круг вопросов, которые задают студенты, отражает их мировоззрение. Они связаны и с потребностями в профессиональном становлении молодого человека, и с их интересом к общественной жизни, к тем непростым процессам, которые происходят в нашей стране и за ее границами. Мне показалось, что студенты восприняли те идеи, которые мы сегодня обсуждали. Они не являются истиной в последней инстанции, я об этом говорил, это для них пища для размышления, для сопоставления идей, фактов, мнений и формирования своего собственного мировоззрения.