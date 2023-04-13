Олег Романов встретился со студентами академии музыки в Минске в формате «Зачётного разговора»
Новости Беларуси. Обстановка внутри и за пределами страны, взаимодействие с дружественными государствами, противостояние современным вызовам. Эти и другие темы сегодня, 13 апреля, обсудили участники проекта «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К дискуссии присоединились учащиеся академии музыки. Вместе с приглашенным гостем, председателем республиканского общественного объединения «Белая Русь», ребята искали ответы на интересующие вопросы. Помимо глобальных тем, говорили о службе в армии, профессиональном становлении, трудоустройстве молодежи.
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Круг вопросов, которые задают студенты, отражает их мировоззрение. Они связаны и с потребностями в профессиональном становлении молодого человека, и с их интересом к общественной жизни, к тем непростым процессам, которые происходят в нашей стране и за ее границами. Мне показалось, что студенты восприняли те идеи, которые мы сегодня обсуждали. Они не являются истиной в последней инстанции, я об этом говорил, это для них пища для размышления, для сопоставления идей, фактов, мнений и формирования своего собственного мировоззрения.
Старт проекту «Зачетный разговор» был дан в конце января. За это время акция объединила тысячи молодых людей. Общение с лидерами мнений позволяет учащимся расширять кругозор и получать достоверную информацию из первых уст.