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Игорь Карпенко рассказал, как в Беларуси готовятся к единому дню голосования

13 апреля 2023 11:37
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Новости Беларуси. ЦИК начинает подготовку к единому дню голосования, который пройдет в стране 25 февраля 2024 года. Вопросы изменения в электоральной кампании обсудили на семинаре с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко рассказал, как в Беларуси готовятся к единому дню голосования-1

Обновленная редакция Избирательного кодекса вступила в силу. Изменение возраста и ценза оседлости, уменьшение количества округов и порядок формирования комиссий – определены основные постулаты изменений. Один из важнейших вопросов – единый день голосования. На нем будут избраны депутаты всех уровней. Начиная от Палаты представителей, заканчивая местными Советами депутатов. В данный момент начинается фаза подготовки. Основное направление – обеспечение избирательной безопасности.

Игорь Карпенко рассказал, как в Беларуси готовятся к единому дню голосования-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
Подготовка методических рекомендаций, это подготовка необходимых постановлений, разъясняющих, уточняющих какие-то нормы законодательства. Это и отработка со всеми заинтересованными алгоритма действий. Например, если мы будем использовать регистр населения, который ведет МВД, сегодня, конечно, надо выстроить схему, как мы будем получать эти данные для более качественного составления списков и так далее. То есть это работа ведется планово.

Игорь Карпенко рассказал, как в Беларуси готовятся к единому дню голосования-7

К слову, уже осенью приступят к формированию избирательных округов и установке средней численности избирателей. Плановая работа нацелена на электоральный суверенитет.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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