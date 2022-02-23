Прямой эфир

«Ждал, пока вы меня остановите». Посмотрите, как сотрудники ГАИ поздравляли водителей с Днём защитников Отечества

23 февраля 2022 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С Днем защитников Отечества поздравили столичных водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Ждал, пока вы меня остановите». Посмотрите, как сотрудники ГАИ поздравляли водителей с Днём защитников Отечества-1

Праздничную атмосферу на дорогах создали сотрудники ГАИ. Кроме проверки документов правоохранители подготовили для автомобилистов вопросы на тему правил дорожного движения. А после поздравили каждого водителя с 23 февраля.  

«Ждал, пока вы меня остановите». Посмотрите, как сотрудники ГАИ поздравляли водителей с Днём защитников Отечества-4

Также вручили тематические подарки от Госавтоинспекции. Среди них – памятка о соблюдении ПДД, блокнот и карточка для указания номера «Позвоните, если вам мешает мой автомобиль».  

«Ждал, пока вы меня остановите». Посмотрите, как сотрудники ГАИ поздравляли водителей с Днём защитников Отечества-7

Настроение поднимается сразу. Можно сказать, даже ждал, пока вы меня остановите. Много подарков. Сейчас пойду рассматривать, что мне вручили. 

«Ждал, пока вы меня остановите». Посмотрите, как сотрудники ГАИ поздравляли водителей с Днём защитников Отечества-10

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:   
Госавтоинспекция уделяет огромное внимание профилактике. И особенно она эффективна, когда проходит на позитивной ноте. Поздравление случайных водителей, как женщин, так и мужчин, и в целом любых других участников дорожного движения уже стало традицией. Порой мы даже не ищем повод, чтобы поощрить наших участников дорожного движения и доброй нотой наставить их на неукоснительное соблюдение дорожных правил.  

«Ждал, пока вы меня остановите». Посмотрите, как сотрудники ГАИ поздравляли водителей с Днём защитников Отечества-13

Мужчины-водители, в свою очередь, со словами благодарности пообещали всегда быть внимательными и острожными при управлении автомобилем, не нарушать ПДД и уважать всех участников движения.  

# День защитника Отечества # общество # Любовь Трепашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Уют и комфорт для самого пациента». В Воложине после ремонта открыли хирургический корпус районной больницы
23 февраля 2022 16:58

«Уют и комфорт для самого пациента». В Воложине после ремонта открыли хирургический корпус районной больницы

«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно
23 февраля 2022 16:57

«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно

Среди них Азарёнок и Пустовой. Девять известных белорусских журналистов зададут вопросы Лукашенко 24 февраля
23 февраля 2022 16:55

Среди них Азарёнок и Пустовой. Девять известных белорусских журналистов зададут вопросы Лукашенко 24 февраля