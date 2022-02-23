«Ждал, пока вы меня остановите». Посмотрите, как сотрудники ГАИ поздравляли водителей с Днём защитников Отечества

Новости Беларуси. С Днем защитников Отечества поздравили столичных водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздничную атмосферу на дорогах создали сотрудники ГАИ. Кроме проверки документов правоохранители подготовили для автомобилистов вопросы на тему правил дорожного движения. А после поздравили каждого водителя с 23 февраля.

Также вручили тематические подарки от Госавтоинспекции. Среди них – памятка о соблюдении ПДД, блокнот и карточка для указания номера «Позвоните, если вам мешает мой автомобиль».

Настроение поднимается сразу. Можно сказать, даже ждал, пока вы меня остановите. Много подарков. Сейчас пойду рассматривать, что мне вручили.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

Госавтоинспекция уделяет огромное внимание профилактике. И особенно она эффективна, когда проходит на позитивной ноте. Поздравление случайных водителей, как женщин, так и мужчин, и в целом любых других участников дорожного движения уже стало традицией. Порой мы даже не ищем повод, чтобы поощрить наших участников дорожного движения и доброй нотой наставить их на неукоснительное соблюдение дорожных правил.