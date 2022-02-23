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«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно

23 февраля 2022 16:57
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Новости Беларуси. В первый день досрочного голосования участие приняли более 72 тысяч жителей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это свыше 6 % от общего числа включенных в списки. Только в Борисовском и Минском районах проголосовали по 11 тысяч человек. Ситуация везде спокойная, люди голосуют активно.  

«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно-1

Важный выбор для каждого. Ситуация во всех районах Минской области спокойная, люди голосуют активно. Все избирательные участки работают в штатном режиме. Аккредитованные наблюдатели также приступили к своим обязанностям и следят за процессом.  

«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно-4

В Узденском районе создано 22 участка. Для удобства граждан есть все условия: подготовлены кабинки, организована безбарьерная среда, учтены эпидемиологические требования. Антисептиком регулярно обрабатываются кабинки. Участок оборудован в полном соответствии и с правилами противопожарной безопасности. Проголосовать досрочно можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. 

«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно-7

Надежда Демидович:   
В день референдума, 27 февраля, у меня выпал рабочий день, поэтому сегодня у меня получилась такая возможность прийти досрочно, что я и сделала. Свой голос я отдала за процветающую, молодую, мирную Беларусь, за будущее наших детей.  

«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно-10

Юлия Шавель:   
Выдалась свободная минутка, поэтому я приехала голосовать. Голосую за социальную Беларусь, чтобы все было стабильно.  

«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно-13

Галина Кастрицкая, председатель участковой комиссии по референдуму участка для голосования № 6:   
С началом досрочного голосования принимаются заявки для желающих проголосовать на дому. Высказать свою позицию по проекту изменений и дополнений к Конституции на избирательном участке смогут 1 180 граждан, обладающих избирательным правом. Из них 18 – впервые голосующие.  

«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно-16

Елена Лапаник, наблюдатель от профсоюза работников агропромышленного комплекса: 
Никаких нарушений в работе комиссии замечено не было, замечаний тоже никаких не было. Если обратить внимание, то подготовлено все на достойном уровне.

«Подготовлено всё на достойном уровне». Более 72 тысяч жителей Минской области пришли проголосовать досрочно-19

Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно. Республиканский референдум состоится 27 февраля. В Минской области в списки для голосования внесены 1 миллион 136 тысяч 916 граждан.  

# Референдум # общество # Елена Лапаник # Надежда Демидович # Юлия Шавель # Галина Кастрицкая # Фотофакт

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