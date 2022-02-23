«Уют и комфорт для самого пациента». В Воложине после ремонта открыли хирургический корпус районной больницы

Новости Беларуси. Новый и значимый объект в системе здравоохранения Минской области. В Воложине после капитального ремонта и модернизации открыли хирургический корпус центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здание, которому более 50 лет, теперь как новое. Здесь три отделения. Кроме обычных палат есть комнаты повышенной комфортности. Всего 44 койко-места. Все разработано для максимального комфорта пациентов. Также была полностью модернизирована и заменена система канализации, водоснабжения и отопления. Устроена новая система приточно-вытяжной вентиляции. Все уникальное оборудование – белорусского производства. В дальнейшем планируется модернизировать и другие объекты здравоохранения Воложина.

Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:

Уют и комфорт для самого пациента. Насколько функционально все происходящее здесь завязано с пациентом и насколько удобно медперсоналу следить за всем тем, что происходит и может произойти с пациентом.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Это все направлено на то, чтобы та социальная политика, которая есть в нашей стране, была реализована для людей. И вот те объекты, которые нам необходимо в Воложине сделать. А это еще реанимировать и сделать поликлинику, чтобы она соответствовала всем критериям. Что касается области в целом, то сегодня у нас и в Жодино поликлиника открывается – она построена, современная. Поликлиника к новому году откроется в Минском районе, в Боровлянах.