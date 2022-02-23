«Работа по обеспечению порядка проходит в штатном режиме». Кто и как следит за безопасностью на избирательных участках?
Новости Беларуси. О главном общественно-политическом событии этой недели. Продолжается голосование на референдуме по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможностью сделать свой выбор досрочно пользуются многие белорусы. По опыту предыдущих кампаний, примерно 40 % из числа включенных в списки граждан посещают участки.
Константин Герцев, корреспондент СТВ:
Вопросам безопасности на избирательных участках отведено ключевое значение. В эксклюзивном интервью министра внутренних дел Иван Кубраков сообщил, что на все попытки дестабилизировать ситуацию, угрозы голосующим и членам избирательных комиссий будет незамедлительно дана оценка. Силовой блок будет реагировать моментально и, безусловно, в рамках действующего законодательства.
Сегодня со съемочной группой мы проинспектировали некоторые избирательные участки и понаблюдали за ходом работы сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Андрей Галенка, первый заместитель начальника Московского РУВД Минска – начальник милиции общественной безопасности:
Несут усиленную службу правоохранители и следят за соблюдением общественного порядка на избирательных участках, оказывают содействие должностным лицам избирательных комиссий в осуществлении ими своих полномочий.
Игорь Мозалевский, сотрудник ГУВД Мингорисполкома:
Хочу отметить, что работа по обеспечению порядка проходит в штатном режиме, никаких проблем нет, все хорошо, все организованно. В целях обеспечения безопасности им необходимо воздержаться от проноса легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, а также колюще-режущих и других предметов, которые могут причинить вред окружающим.
Вопрос номер один – «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» За этим вопросом и стоит наше будущее. Так давайте это будущее мы определим вместе.
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