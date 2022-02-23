«Работа по обеспечению порядка проходит в штатном режиме». Кто и как следит за безопасностью на избирательных участках?

Новости Беларуси. О главном общественно-политическом событии этой недели. Продолжается голосование на референдуме по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможностью сделать свой выбор досрочно пользуются многие белорусы. По опыту предыдущих кампаний, примерно 40 % из числа включенных в списки граждан посещают участки.

Константин Герцев, корреспондент СТВ:

Вопросам безопасности на избирательных участках отведено ключевое значение. В эксклюзивном интервью министра внутренних дел Иван Кубраков сообщил, что на все попытки дестабилизировать ситуацию, угрозы голосующим и членам избирательных комиссий будет незамедлительно дана оценка. Силовой блок будет реагировать моментально и, безусловно, в рамках действующего законодательства. Сегодня со съемочной группой мы проинспектировали некоторые избирательные участки и понаблюдали за ходом работы сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.