В школе №32 Минска открыли музейную экспозицию «Память живёт в наших сердцах»

Дневник воспоминаний о военных подвигах. Сегодня, 28 ноября, в 32-й столичной школе открыли музейную экспозицию «Память живет в наших сердцах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стендах прослеживается ход военных действий в годы войны, героические события по освобождению Беларуси, трудный путь красноармейцев к Великой Победе. В экспозиции есть оригиналы наград и благодарностей ветеранам, муляжи мин, гильз и патронов тех времен. После торжественного открытия учащиеся школы провели экскурсию для первых гостей музея.

Наталья Герасимович, директор школы № 32 Минска: Сначала мы собирали по крупицам экспонаты, подключали родителей, педагогов, учащихся. Всем было интересно заниматься созданием музея, создавать идеи, выдвигать их. Именно дизайн этого музея мы разрабатывали совместно со школьниками. Сегодня мы называемся музейной экспозицией «Память живет в наших сердцах». Но мы планируем на то, что через год мы будем называться музеем.

Инна Камейша, начальник управления по образованию администрации Центрального района Минска:

В девяти учреждений образования у нас уже функционировали музеи. За последние два года мы открыли еще четыре музея, либо музейная экспозиция. Это вторая музейная экспозиция в этом году. Для детей это хорошо: они будут проводить здесь и уроки, и классные часы, и информационные часы. Естественно, мы планируем сюда приводить учащихся района не только района Центрального, но и близлежащих районов.

Эта экспозиция – дань памяти ветеранам, всему военному поколению. К тому же, это и обращение к молодежи, к потомкам поколения победителей.