«Автоматически на стороне своего мужчины». Как женщине найти слова поддержки для партнёра?
Безусловно, каждый из нас говорит на разных языках любви и по-разному проявляет чувства – словом, делом, поступками, вниманием, заботой или ласками. Причем со своей второй половинкой желательно быть на одной волне, иначе вы перестанете друг друга понимать, и отношения могут дать трещину. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как поддерживать своих мужчин? Потому что многие поддерживают на каком-то своем языке, женском таком определенном. Давайте, Екатерина, с вас начнем.
Екатерина Реут, тренер, лайфкоуч, психолог:
Как поддерживать? Смотря из чего состоит контекст этой поддержки. Конечно же, если произошла какая-то беда либо горе, ты уже автоматически на стороне своего мужчины. Если какие-то проблемы, ты просто даешь ему, во-первых, его безусловное принятие. Ты даешь ему понять, что для него являешься опорой в жизни. Также всегда можно его поддержать добрым словом, поступком, даже взглядом: «Ты можешь, дорогой, всегда на меня рассчитывать». Главное здесь, не быть навязчивой. Потому как, допустим, ты хочешь обнять человека, а он, может быть, в момент как-то сторонится такого близкого, тесного контакта.
Михаил Свито:
Что нужно делать, тогда просто немножко отстраниться?
Екатерина Реут:
«Дорогой, я рядом. Чем я могу быть тебе полезна, ты только скажи».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, многие люди просто не умеют поддерживать людей. Они не знают, что в эти моменты говорить.
Екатерина Реут:
Нам всем надо учиться.
Алеся Лакина:
Есть определенные ситуации, когда не знаешь, чем помочь, как поддержать.
Михаил Свито:
Надо человеку, не надо это человеку?
Алеся Лакина:
Вообще, кажется, не навязчиво ли это звучит?
Екатерина Реут:
«Дорогой, ты не против? Я буду с тобой рядом». То есть вдруг ему нужно сейчас какое-то уединение. У мужчин бывает часто такое – им нужно уйти в свою пещеру.
Денис Северов, магистр психологии:
Екатерина во многом права, но в отношениях чаще мужчина является опорой и поддержкой для женщины. Женщина, безусловно, как тыл, понимание и принятие. Как сопричастность того, что думает, чувствует мужчина. Достаточного этого – видеть нас такими, какие мы есть и принимать именно за это.
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