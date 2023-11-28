Прямой эфир

«Автоматически на стороне своего мужчины». Как женщине найти слова поддержки для партнёра?

28 ноября 2023 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Безусловно, каждый из нас говорит на разных языках любви и по-разному проявляет чувства – словом, делом, поступками, вниманием, заботой или ласками. Причем со своей второй половинкой желательно быть на одной волне, иначе вы перестанете друг друга понимать, и отношения могут дать трещину. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как поддерживать своих мужчин? Потому что многие поддерживают на каком-то своем языке, женском таком определенном. Давайте, Екатерина, с вас начнем.

«Автоматически на стороне своего мужчины». Как женщине найти слова поддержки для партнёра?-1

Екатерина Реут, тренер, лайфкоуч, психолог:
Как поддерживать? Смотря из чего состоит контекст этой поддержки. Конечно же, если произошла какая-то беда либо горе, ты уже автоматически на стороне своего мужчины. Если какие-то проблемы, ты просто даешь ему, во-первых, его безусловное принятие. Ты даешь ему понять, что для него являешься опорой в жизни. Также всегда можно его поддержать добрым словом, поступком, даже взглядом: «Ты можешь, дорогой, всегда на меня рассчитывать». Главное здесь, не быть навязчивой. Потому как, допустим, ты хочешь обнять человека, а он, может быть, в момент как-то сторонится такого близкого, тесного контакта.

Михаил Свито:
Что нужно делать, тогда просто немножко отстраниться?

Екатерина Реут:
«Дорогой, я рядом. Чем я могу быть тебе полезна, ты только скажи».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, многие люди просто не умеют поддерживать людей. Они не знают, что в эти моменты говорить.

«Автоматически на стороне своего мужчины». Как женщине найти слова поддержки для партнёра?-4

Екатерина Реут:
Нам всем надо учиться.

Алеся Лакина:
Есть определенные ситуации, когда не знаешь, чем помочь, как поддержать.

Михаил Свито:
Надо человеку, не надо это человеку?

Алеся Лакина:
Вообще, кажется, не навязчиво ли это звучит?

Екатерина Реут:
«Дорогой, ты не против? Я буду с тобой рядом». То есть вдруг ему нужно сейчас какое-то уединение. У мужчин бывает часто такое – им нужно уйти в свою пещеру.

«Автоматически на стороне своего мужчины». Как женщине найти слова поддержки для партнёра?-7

Денис Северов, магистр психологии:
Екатерина во многом права, но в отношениях чаще мужчина является опорой и поддержкой для женщины. Женщина, безусловно, как тыл, понимание и принятие. Как сопричастность того, что думает, чувствует мужчина. Достаточного этого – видеть нас такими, какие мы есть и принимать именно за это.

«Физиологическая потребность». Относится ли секс к языкам любви – подробнее здесь.

# Психология # общество # Михаил Свито # Екатерина Реут # Алеся Лакина # Денис Северов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень интересны вопросы цифровизации». Врачи из Узбекистана посетили медучреждения Минской области
28 ноября 2023 18:23

«Очень интересны вопросы цифровизации». Врачи из Узбекистана посетили медучреждения Минской области

В школе №32 Минска открыли музейную экспозицию «Память живёт в наших сердцах»
28 ноября 2023 18:15

В школе №32 Минска открыли музейную экспозицию «Память живёт в наших сердцах»

В Минске обсудили проект обновлённой Концепции нацбезопасности
28 ноября 2023 17:42

В Минске обсудили проект обновлённой Концепции нацбезопасности