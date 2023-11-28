«Автоматически на стороне своего мужчины». Как женщине найти слова поддержки для партнёра?

Безусловно, каждый из нас говорит на разных языках любви и по-разному проявляет чувства – словом, делом, поступками, вниманием, заботой или ласками. Причем со своей второй половинкой желательно быть на одной волне, иначе вы перестанете друг друга понимать, и отношения могут дать трещину. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Как поддерживать своих мужчин? Потому что многие поддерживают на каком-то своем языке, женском таком определенном. Давайте, Екатерина, с вас начнем.

Екатерина Реут, тренер, лайфкоуч, психолог:

Как поддерживать? Смотря из чего состоит контекст этой поддержки. Конечно же, если произошла какая-то беда либо горе, ты уже автоматически на стороне своего мужчины. Если какие-то проблемы, ты просто даешь ему, во-первых, его безусловное принятие. Ты даешь ему понять, что для него являешься опорой в жизни. Также всегда можно его поддержать добрым словом, поступком, даже взглядом: «Ты можешь, дорогой, всегда на меня рассчитывать». Главное здесь, не быть навязчивой. Потому как, допустим, ты хочешь обнять человека, а он, может быть, в момент как-то сторонится такого близкого, тесного контакта. Михаил Свито:

Что нужно делать, тогда просто немножко отстраниться? Екатерина Реут:

«Дорогой, я рядом. Чем я могу быть тебе полезна, ты только скажи». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, многие люди просто не умеют поддерживать людей. Они не знают, что в эти моменты говорить.

Екатерина Реут:

Нам всем надо учиться. Алеся Лакина:

Есть определенные ситуации, когда не знаешь, чем помочь, как поддержать. Михаил Свито:

Надо человеку, не надо это человеку? Алеся Лакина:

Вообще, кажется, не навязчиво ли это звучит? Екатерина Реут:

«Дорогой, ты не против? Я буду с тобой рядом». То есть вдруг ему нужно сейчас какое-то уединение. У мужчин бывает часто такое – им нужно уйти в свою пещеру.