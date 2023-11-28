«Очень интересны вопросы цифровизации». Врачи из Узбекистана посетили медучреждения Минской области

Врачи из Узбекистана перенимают опыт белорусских специалистов. 28 ноября продолжается работа международного форума «Дни здравоохранения и медицинского образования Узбекистан-Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О его проведении договорились президенты двух стран.

Побывали представители зарубежной делегации и в других медучреждениях, в том числе Минской области. Так, в Озерцовской поликлинике гости из Ферганы оценили диагностическую базу и высокие возможности многопрофильной реабилитации. К слову, в Минском районе помощь белорусам оказывают в восьми поликлиниках, пяти ФАПах и 20 амбулаториях.

Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной клинической больницы:

Мы все вышли из одной страны, из Советского Союза, и система здравоохранения, которая работает у нас, она сохраненная и действительно интересная. Специалисты и главные врачи заинтересовались электронным здравоохранением на амбулаторном этапе. Очень много внимания уделили практике семейного врача или, как у нас говорят, врача общей практики.

Абдукаюм Тухтакулов, начальник управления здравоохранения Ферганской области (Узбекистан):

Нам очень интересны вопросы цифровизации электронной очереди больных, электронного приема, поликлиники и прием узких специалистов. Поликлиника хорошо оснащена, нас действительно удивляет низкий показатель младенческой смертности и нулевой показатель материнской.