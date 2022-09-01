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Как День знаний прошёл на малой Родине Президента? Показываем школу, где учился Александр Лукашенко

01 сентября 2022 17:46
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Новости Беларуси. 1 сентября по традиции первый звонок прозвенел и в Александрии – на малой Родине главы государства. В местной школе в 2022 году за парты сели 193 ученика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как День знаний прошёл на малой Родине Президента? Показываем школу, где учился Александр Лукашенко-1

Первый урок для этих ребят прошел в стенах, где учился знаменитый выпускник. Сейчас маленькая одноэтажная школа – музей. Деревянные парты, глобус, портрет Ленина на стене. В здании почти ничего не меняли с тех пор, как здесь учился будущий Президент.  

Как День знаний прошёл на малой Родине Президента? Показываем школу, где учился Александр Лукашенко-4

К слову, рядом с деревянной постройкой расположилась и новая современная школа, где и проходят учебные будни земляков Александра Лукашенко.  

# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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