Как День знаний прошёл на малой Родине Президента? Показываем школу, где учился Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 1 сентября по традиции первый звонок прозвенел и в Александрии – на малой Родине главы государства. В местной школе в 2022 году за парты сели 193 ученика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый урок для этих ребят прошел в стенах, где учился знаменитый выпускник. Сейчас маленькая одноэтажная школа – музей. Деревянные парты, глобус, портрет Ленина на стене. В здании почти ничего не меняли с тех пор, как здесь учился будущий Президент.