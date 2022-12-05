Съешь всю порцию и получи подарок. Рассказываем про акцию «Чистая тарелка» в школьных столовых

Уроки уроками, а обеды и завтраки строго по расписанию! В столичных школах все большую популярность набирает акция «Чистая тарелка». Главное ее условие – съесть всю порцию без остатка. Организовывает мероприятие Комбинат школьного питания.

Лилия Левчик, инженер-технолог 1 категории участка школьного питания Заводского района г. Минска:

Акция стартовала в марте 2022 года и продолжается по настоящее время. Затрагивает все школьные столовые Минска. Приурочена она, чтобы заинтересовать детей, чтобы они все скушали, потому что у нас питание разнообразное, оно по химическому сбалансировано. Меню разрабатывается технологической службой, обязательно согласовывается, проходит гигиеническую оценку в городском центре гигиены и эпидемиологии. Все продукты у нас полезные.

К каждому ребенку индивидуальный подход. Для детей, у которых есть непереносимость продуктов, к примеру, молочных или цитрусовых, разрабатывают особое меню, согласно рекомендациям врачей и других специалистов. Лилия Левчик:

Хочется, чтобы они все съедали и чистая тарелка была не только во время акции, но и каждый день. Результаты очень положительные, даже сейчас вот будут детки кушать, вы посмотрите, как малыши стараются все съесть, принести, показать свою чистую тарелку и получить приз. Чтобы хорошо учиться, нужно обязательно хорошо кушать.

В рамках акции повара Минского комбината питания загадывают ребятам тематические загадки, проводят с ними интересные беседы и одаривают их памятными призами – сладостями, шариками и флажками. К мероприятию сегодня присоединилась и 25-я столичная гимназия.

– Вкусно тебе было?

– Да.

– А что тебе больше всего понравилось?

– Каша.

– Привет. Как тебя зовут?

– Эдик.

– Вкусно кормят в столовой?

– Мг.

– А что тебе нравится больше всего?

– Яйца.

– Всегда всю порцию съедаешь?

– Да.

– Тебе понравилась акция?

– Да. Мне понравился шарик, флаг.

– А что было вкусного?

– Каша.