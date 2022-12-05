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Съешь всю порцию и получи подарок. Рассказываем про акцию «Чистая тарелка» в школьных столовых

05 декабря 2022 14:28
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Уроки уроками, а обеды и завтраки строго по расписанию! В столичных школах все большую популярность набирает акция «Чистая тарелка». Главное ее условие – съесть всю порцию без остатка. Организовывает мероприятие Комбинат школьного питания.

Съешь всю порцию и получи подарок. Рассказываем про акцию «Чистая тарелка» в школьных столовых-1

Лилия Левчик, инженер-технолог 1 категории участка школьного питания Заводского района г. Минска:
Акция стартовала в марте 2022 года и продолжается по настоящее время. Затрагивает все школьные столовые Минска. Приурочена она, чтобы заинтересовать детей, чтобы они все скушали, потому что у нас питание разнообразное, оно по химическому сбалансировано. Меню разрабатывается технологической службой, обязательно согласовывается, проходит гигиеническую оценку в городском центре гигиены и эпидемиологии. Все продукты у нас полезные.

Съешь всю порцию и получи подарок. Рассказываем про акцию «Чистая тарелка» в школьных столовых-4

К каждому ребенку индивидуальный подход. Для детей, у которых есть непереносимость продуктов, к примеру, молочных или цитрусовых, разрабатывают особое меню, согласно рекомендациям врачей и других специалистов.

Лилия Левчик:
Хочется, чтобы они все съедали и чистая тарелка была не только во время акции, но и каждый день. Результаты очень положительные, даже сейчас вот будут детки кушать, вы посмотрите, как малыши стараются все съесть, принести, показать свою чистую тарелку и получить приз. Чтобы хорошо учиться, нужно обязательно хорошо кушать.

Съешь всю порцию и получи подарок. Рассказываем про акцию «Чистая тарелка» в школьных столовых-7

В рамках акции повара Минского комбината питания загадывают ребятам тематические загадки, проводят с ними интересные беседы и одаривают их памятными призами – сладостями, шариками и флажками. К мероприятию сегодня присоединилась и 25-я столичная гимназия.

Съешь всю порцию и получи подарок. Рассказываем про акцию «Чистая тарелка» в школьных столовых-10

Вкусно тебе было?
– Да.
– А что тебе больше всего понравилось?
– Каша.

Съешь всю порцию и получи подарок. Рассказываем про акцию «Чистая тарелка» в школьных столовых-13

Привет. Как тебя зовут?
– Эдик.
– Вкусно кормят в столовой?
– Мг.
– А что тебе нравится больше всего?
– Яйца.
– Всегда всю порцию съедаешь?
– Да.

Съешь всю порцию и получи подарок. Рассказываем про акцию «Чистая тарелка» в школьных столовых-16

Тебе понравилась акция?
– Да. Мне понравился шарик, флаг.
– А что было вкусного?
Каша.

Съешь всю порцию и получи подарок. Рассказываем про акцию «Чистая тарелка» в школьных столовых-19

Татьяна Яновская, директор гимназии № 25 г. Минска:
Когда у нас хороший аппетит? Когда хорошая компания, когда хорошее настроение и когда необычная обстановка. Благодаря акции, которую нам предложил Комбинат школьного питания, сегодня в нашей обычной столовой создана необычная атмосфера. С удовольствием в ней участвуем и, конечно, будем говорить о том, что эта акция должна иметь продолжение. Наша задача объяснить деткам: чтобы понять, нравится мне это или не нравится, для начала нужно попробовать. Эта акция своего рода дополняет ту работу, которую проводит учебное заведение, мы очень стараемся привить культуру питания.

Приучать ребят питаться правильно нужно с малых лет. Это поможет сформировать пищевые привычки.

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# Школы в Беларуси # общество # Лилия Левчик # Татьяна Яновская # Валерия Яскевич # Фотофакт

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