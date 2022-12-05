Коммунальные службы готовы к непогоде – изготовлено более 2300 тонн песка и песко-соляной смеси для дорог

Новости Беларуси. Для уборки улично-дорожной сети в столице ежедневно задействовано порядка 700 человек и более 360 единиц спецтехники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вывозить снег помогают свыше 60 самосвалов. В период обильных осадков количество машин увеличивается кратно. В резерве 600 единиц спецтехникии. Из-за перепада температур с наступлением зимы на дорогах появляется ямочность. Ремонт покрытия и уборка продолжают вестись по графику.

Денис Глинский, генеральный директор Горремавтодора Мингорисполкома:

Как сам Горремавтодор, так и структурные подразделения обеспечены круглосуточной уборкой всех прилегающих территорий. Закрепленных и тех, что у нас на балансе. Что касается ямочного ремонта, на сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Работаем литыми асфальтобетонными смесями.