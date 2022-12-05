Как восстановиться после ковида? В этом поможет дыхательная гимнастика – показываем упражнения

COVID-19 – это инфекционное заболевание, при котором наиболее частое осложнение – это вирусная пневмония. Последствием же данного заболевания может стать дыхательная недостаточность. Выход из ситуации – дыхательная гимнастика. Специальные упражнения помогают задействовать нижние отделы легких, а также укрепить дыхательную мускулатуру.

Каролина Мытник, инструктор-методист по физической реабилитации:

Регулярное выполнение простых дыхательных упражнений увеличивает экскурсию легких, высвобождает мокроту. Тем самым идет профилактика осложнений, спаечного процесса. Также это высвобождает слизь, гной из легких и бронх.

Наталья Комкова, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта БГУ:

Дыхательную гимнастику рекомендуют выполнять после ковида, конечно, когда назначает врач ЛФК после снимка КТ, чтобы видеть, где локализована была инфекция, какой отдел легких лучше прорабатывать. От теории переходим к практике. Дыхательную гимнастику нужно выполнять правильно.

Руки разводим назад в стороны – это вдох, раскрывая переднюю долю легких. Выдох – округляем спину. Таким образом способствуем выводу воздуха и мокроты наружу.

Следующее упражнение. Руки на пояс. Короткий вдох – плечи вверх. Короткий выдох – опускаем вниз. Высвобождаем, работаем здесь уже с верхушками легких. Одно из самых важных упражнений, которому стоит научиться в первую очередь, – это диафрагмальное дыхание.

Одна рука кладется на грудную клетку. Вторая – на живот, чуть выше пупка. На вдохе мы опускаем диафрагму вниз, надуваем живот. На выдохе поднимаем диафрагму вверх и втягиваем живот.

Следующее дыхательное упражнение. Кладем ладони на средние ребра. Делаем вдох – растягиваем грудную клетку, на выдохе сжимаем и руками как будто помогаем ребрам сжаться внутрь. 3-5 раз. Некоторые из упражнений рекомендуется делать во время протекания болезни. Если ваше самочувствие в норме, то дыхательную гимнастику можно выполнять в положении лежа. Но здесь есть свои ограничения. Никита Реут, корреспондент:

Существуют ли какие-то противопоказания перед применением дыхательных упражнений?