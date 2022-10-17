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«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?

17 октября 2022 20:25
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается борьба за справедливую стоимость товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации ценовой ситуации и сдерживания темпов инфляции 17 октября вновь обсуждался в Совете Республики. Именно там проходят встречи рабочей группы, которые уже через несколько дней должны представить правительству предложения, обозначенные в директиве Президента «О недопустимости роста цен». Этой работе сопутствует масштабный мониторинг торговых объектов.

«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-1

Не допустить рост цен. Больше недели это тема номер один в стране. Рабочие группы из депутатов, глав министерств и экспертов посещают магазины чаще, чем обычно. И на ценники тоже смотрят с особым вниманием. Полезной практика визитов в торговые ряды оказалась в том числе для выявления других нарушений: отсутствия сертификатов качества и товарно-транспортных накладных. А еще недовеса продукции. Говорят, что бесплатный сыр только в мышеловке. В Ратомке же покупатели платили за сыр, которого нет.

«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-4

Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К сожалению, есть и некоторые нарушения, которые мы сегодня обнаружили. Занижен вес продукции значительно от 10 до 14 грамм, что не работает на авторитет данной торговой точки и на посещаемость ее гражданами населенного пункта.

Сегодня, по словам депутатов, на контакт активно идут как государственные, так и частные торговые сети. Более того, за разницей в чеках следит и население.

«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-7

Александр Мякинник, председатель Минского районного объединения профсоюзов:
Сегодня и население мониторит, видит. Наши пенсионеры четко отслеживают поступление товара и стоимость товара. Здесь я могу сказать, что нарушения сразу какие-то были, то сейчас их с каждым днем все меньше и меньше.

«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-10

Да, в принципе, те же самые, как и были. Ничего не уменьшается, ничего не увеличивается. На том же самом месте сахар стоит, ничего страшного нет. Хотелось подешевле, но так где взять. Как получается, так берем.

«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-13

Как были, так и остались, ничего такого здесь не выросло.

В ходе проверок депутаты обращают внимание и на так называемый критический экспорт. Это продукция, произвести которую внутри страны нельзя, например, манго. Сегодня товары данного сегмента на месте, ассортимент не страдает. Впрочем, как говорится, в случае чего план имеется.

«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-16

Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Большинство продукции сегодня можно заменить более высокой по качественным характеристикам, как производитель ответственный заявляем. И по доступной цене, потому что привезти продукт за тысячу километров или привезти продукт за 150 километров, всегда затраты будут меньше. Потребитель получит более справедливую цену.

«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-19

Елена Колеснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И еще нужно отметить, что ассортимент представлен достаточно широко, много белорусских товаров, проверили сроки реализации ассортимента нарушений по срокам реализации ассортимента мы не выявили.

«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-22

Отслеживание цен имеет важность не только на уровне защиты кошельков белорусов, но также в более глобальном плане способствует финансовой дисциплине. Результаты мониторинга призваны в том числе помочь улучшить законодательство в сфере торговли.

«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-25

В целом в процесс стабилизации ценовой ситуации в стране включились все  от профсоюзных активистов до депутатов и правоохранителей. И вопрос: что будет с ценниками дальше – намного важнее самой заморозки. Найти перспективный механизм контроля за ценообразованием именно для этого тарифы поставлены на стоп.

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«Потребитель получит более справедливую цену». Какие предложения вынесли депутаты в ходе мониторинга?-28

Точки и запятые в стратегии регулирования цен призвана расставить рабочая группа во главе с Натальей Кочановой. Эксперты, главы министерств и ведомств, а также парламентарии готовят свои предложения сообща. За ориентир взяли две стратегические цели: действенный системный контроль за ценами и как результат – справедливость в чеках белорусов. Например, для быстрого реагирования и более глубокого изучения локальных торговых обстоятельств предлагается расширить полномочия местной вертикали по контролю за ценами.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Людмила Подлужная # Александр Мякинник # Сергей Анюховский # Елена Колеснева # Наталья Кочанова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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