«Нет образа будущего». К чему должны стремиться страны ОДКБ?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Кирилл Казаков, СТВ:

Январь этого года показал, что, в принципе, страны могут объединиться перед лицом напасти. Абсолютно спокойно в Казахстане утихомирили, неважно как, мы не политики, мы не знаем, как это произошло. Во всяком случае, войска были введены-выведены, и ситуация успокоилась. Но ситуация на киргизско-таджикской границе, ситуация в Армении и Азербайджане показывают, что ОДКБ, может быть, не так сильно.

Петр Петровский, политолог:

Диалектика противоречий наднациональных и узконациональных. Таджикско-киргизская граница, в чем проблема? Там какие-то аулы разбросаны, почему не обменяться территориями? Вода. Просто борьба за воду. У этих есть вода, у этих нет воды. Этим отключи воду и все. Но главная проблема в чем? Что организация пока не стала инструментом решения этого вопроса. Потому что опять, возвращаясь к моему тезису, нет образа будущего. А какой может быть образ будущего? Американская геополитика еще XX века полностью сказала, что естественные евразийские границы, объединение всей Евразии в геополитический блок с решением внутренних экономических, политических, безопасности. Кирилл Казаков:

Это получается, на границе Российской империи на начало XVII века.