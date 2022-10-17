«Нет образа будущего». К чему должны стремиться страны ОДКБ?
Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Январь этого года показал, что, в принципе, страны могут объединиться перед лицом напасти. Абсолютно спокойно в Казахстане утихомирили, неважно как, мы не политики, мы не знаем, как это произошло. Во всяком случае, войска были введены-выведены, и ситуация успокоилась. Но ситуация на киргизско-таджикской границе, ситуация в Армении и Азербайджане показывают, что ОДКБ, может быть, не так сильно.
Петр Петровский, политолог:
Диалектика противоречий наднациональных и узконациональных. Таджикско-киргизская граница, в чем проблема? Там какие-то аулы разбросаны, почему не обменяться территориями? Вода. Просто борьба за воду. У этих есть вода, у этих нет воды. Этим отключи воду и все. Но главная проблема в чем? Что организация пока не стала инструментом решения этого вопроса. Потому что опять, возвращаясь к моему тезису, нет образа будущего. А какой может быть образ будущего? Американская геополитика еще XX века полностью сказала, что естественные евразийские границы, объединение всей Евразии в геополитический блок с решением внутренних экономических, политических, безопасности.
Кирилл Казаков:
Это получается, на границе Российской империи на начало XVII века.
Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:
В слух говорим, СНГ – братья, давайте решать этот вопрос. А вы знаете, что у нас прописано, как его решать? Тогда задайте себе вопрос как умный человек, а чего же до сих пор это не решается по этому пути? А Россия, находя возможность, вступает между воюющими странами. Ее призывают, и в этом случае тоже вы знаете – Таджикистан и Киргизия. А действующий механизм миротворчества не запускается. Потому что не хотят. Подписали даже, а все-таки давайте не фантазировать: запускают механизм страны, которые до конца не проявили свою заинтересованность в этом запуске механизма и все. Поэтому близимся к новому состоянию, и когда это новое состояние, как вы говорите, привлекательность, не произойдет, тогда мы станем вообще всем общим. Но, похоже, в едином каком-то новом формате, по-моему.
Алена Сырова, СТВ:
Не стоит питать иллюзий и говорить о том, что у всех стран-участниц будь какого объединения должна быть общая цель, все должны жить душа в душу и друг друга понимать, все блюдут свои интересы, но в прочем, как и в жизни. Главное – сейчас уяснить, что иногда защита твоих собственных интересов невозможна без защиты общих.
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