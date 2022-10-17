Николай Чергинец: появились внуки профашистских слоев, которые решили очернить Советский Союз

Новости Беларуси. 17 октября Николай Чергинец принимал многочисленные поздравления в Доме литераторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К теплым словам присоединилась и наша съемочная группа. Карина Верховцева пообщалась с юбиляром.

Карина Верховцева, корреспондент:

Военное лихолетье, работа в правоохранительных органах, выполнение интернационального долга в Афганистане, представление интересов нашей страны в ООН. Николай Чергинец – народный писатель Беларуси, сенатор, а сегодня еще и юбиляр. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и, конечно, не упустили возможность личной встречи. Ваш жизненный и творческий путь как огромная книга. И большую главу в ней занимает Великая Отечественная война. Поделитесь воспоминаниями. «Война оставила этот след большой. Но, что интересно, послевоенное время оставило особый след»

Николай Чергинец, народный писатель Беларуси:

Конечно, в памяти осталась война. Это постоянный страх видеть, как убивают на твоих пацанских глазах, на глазах пацана вешают людей. Голод. Всегда хотелось что-то покушать. Летом выйдешь рано утром, солнышко встает, на крыльцо сядешь, и думаешь: так, на том конце забора вчера росла трава пупырышками. Она несъедобная, но живот хотел что-то, и ничего. Сегодня уже должна быть побольше. Бежишь сорвать, съесть. Мать бедная, билась как могла. В чем-то она и спасла нашу семью, детей одна. Отец на фронте. Она, помню, буханку такую, как кирпичик, на половину это с опилками. Она ниткой меряет на всех детей и на себя. А ты сидишь с такими жадными глазами, чтобы тебе потолще кусочек попал. Война оставила этот след большой. Но, что интересно, послевоенное время оставило особый след. Ты видел, как расправляются плечи страны. Карина Верховцева:

Как вы относитесь к тому факту, что на Западе сейчас переворачивают с ног на голову историю, сносят памятники советским воинам? «Это преступление. Историю нельзя переделать» Николай Чергинец:

Это преступление. Весь Запад преклонялся перед СССР, когда их освободили от фашистского ига. Давайте прямо скажу: ни во что они не ставились с Гитлером, его войсками жители всей Европы. И вот когда они уже поразили эту Европу, Советский Союз вступил в борьбу, освободил, положив на алтарь Победы миллионы своих людей. И вот, сегодня в той же Польше бессовестно сносят. Также Латвия, Литва и Эстония, в которых все наполовину принадлежало Беларуси. Дали им территорию, дали им свободу, дали им право называться суверенным государством. Сейчас появились новые, может быть, внуки тех профашистских слоев, которые решили переделать все это, очернить Советский Союз, стереть память о том, что сделали советские солдаты и офицеры по освобождению. Называют их, не стесняясь, оккупантами. Вы понимаете, это преступление. Историю нельзя переделать. Ее можно расширять, дополнять, но переделывать, то, что они делают – совершают преступления против истории. Не говоря уже о том, что против нашего народа, против памяти тех, кто сложил голову за их свободу.