10 статей УК и до 25 лет лишения свободы. Кто из банды Автуховича получил минимальный срок?

Новости Беларуси. Теракты, измена государству, создание преступной организации и акты терроризма. Гродненский областной суд огласил приговор по резонансному делу банды Автуховича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо главаря, на скамье подсудимых еще 11 человек. Приговоры – до 25 лет лишения свободы с сопутствующими штрафными санкциями.

В коридорах Гродненской тюрьмы № 1, где зачитывали приговор Николаю Автуховичу и еще 11 фигурантам резонансного уголовного дела, в преддверии начала судебного заседания было немноголюдно. Несмотря на открытый формат, европейские дипломаты моральную поддержку оказать не решились, да и среди прибывших родственников было не густо. Охрана, адвокаты, журналисты и обвиняемый Антон Мельхер, в начале сентября переведенный под домашний арест, обособившись, ждал своего судного часа.

Чтобы огласить вердикт, судье Филатову понадобилось чуть более часа. Все фигуранты дела признаны виновными, 11 из дюжины в ближайшее время отправятся в колонии строго и усиленного режимов на срок от 6 до 25 лет. Антону Мельхеру Фемида определила 2,5 года лишения свободы, но с учетом срока, который он отбыл под стражей в течении всего процесса, здание тюрьмы 17 октября он покинул без наручников. Руководитель террористической группировки Николай Автухович, это только одна из 10 статей УК, по которым он признан виновным, покинет стены исправительных учреждений только через 25 лет – ближайшие 5 он проведет в тюрьме, остальные 20 – в колонии.

Людмила Герасименко, государственный обвинитель:

Автуховичу и иным участникам преступной организации инкриминировано в разном сочетании: создание преступной организации и участие в ней, покушение на захват власти неконституционным путем, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, незаконное их перемещение через границу, акты терроризма и приготовление к ним, разжигание социальной вражды и розни, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Несмотря на непризнание вины, стороной обвинения суду представлены доказательства, которые полностью подтверждают виновность обвиняемых.

Эти кадры Беларусь вспоминает с содроганием сердца. В ночь на 2 октября 2020-го на окраине Волковыска банда Автуховича подожгла автомобиль сотрудника местного РОВД. Через час очередной фаер-сигнал – теперь в другой части города пылает дом. Хозяин – тот же правоохранитель. Похожий огненный сценарий разыграли 20 ноября и в Гродно. Взрыв на парковке спального района. Уничтоженная машина принадлежала также сотруднику милиции. В декабре белорусские спецслужбы задержали исполнителей. Как установит следствие, воплотить в реальность группировке удалось лишь малую часть из запланированных терактов. «Я его знаю отлично. Еще с пацана знаю». Кто такой Николай Автухович и за что его судят? Читайте здесь.