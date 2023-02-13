«Потому что некрасиво пиариться сейчас». Почему депутаты избегают публичной резкой критики проблем?

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы год назад проголосовали на референдуме за обновленную Конституцию. Речь шла о перераспределении полномочий. Речь шла о том, что белорусское общество повзрослело, что мы увидели, что белорусское общество готово нести ответственность, принимать важнейшие решения, быть активным и не только кивать на Президента: можно принимать какое-то решение или нельзя? Я, наверное, из программы в программу привожу этот пример, но он самый яркий. Это все те же цены. Почему никто кроме главы государства тогда не поднял этот вопрос?

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Не решил или не начал решать его. Поднять – дело нехитрое: «Цены растут, это плохо». Алена Сырова:

Говорить о каких-то глобальных вещах, о каких-то сверхидеях – о национальной безопасности, о высоком, о защите интересов родины – это все прекрасно. Но интересы родины начинаются как раз с малого. Кирилл Казаков, СТВ:

Тут мы с тобой и говорим об оппозиции. Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:

Есть формально юридический аспект, мы его еще проходим, до конца не завершили. Причем мы это системно делаем, у нас же не один только закон о ВНС как какой-то фрагментарный закон, который переформатирует политическую систему. В связке идут закон «Об основах гражданского общества», изменения Избирательного кодекса, о политических партиях, общественных объединениях. Они все взаимосвязаны, коррелируют друг с другом и системно переформатируют нашу политическую систему. Но юридически, не фактически. Фактически для этого потребуется гораздо более длительный путь. Потому что психологически мы еще живем по старой Конституции, по авторитарной, как сказал Президент, Конституции, где один человек, по сути, и формирует эту государственную политику. Алена Сырова:

Но все же видят какие-то проблемы, правильно? Кирилл Казаков:

А говорит только Президент. Сергей Сивец:

Но не берут на себя ответственность в плане принятия решений. Во-первых, потому что сегодня нет линейки рычагов и полномочий, они появятся чуть позже. А во-вторых, еще практика не сформировалась. Скажем так, смелости еще нет.