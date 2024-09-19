Денис Мазур выиграл золото на международном турнире по велоспорту на треке

Второй соревновательный день принес нам золото. Отличился Денис Мазур. Он не знал равных в гонке по очкам. Это довольно специфическая дисциплина. Участники едут 120 кругов с несколькими промежуточными финишами. В зависимости от занятого места начисляются очки. Кто соберет их больше, в итоге и станет победителем. Более того, баллы начисляются за то, если сумеешь на круг опередить основную группу. Наш земляк долгое время был в тени. Но ближе к финишу решился в одиночку догнать дуэт лидеров. Авантюра удалась. В итоге двое спортсменов заработали одинаковое количество баллов. Первое место осталось за Мазуром из-за лучших промежуточных финишей.