Максим Сушко забросил шайбу за «Сибирь»

Белорусские хоккеисты держат марку не только в НХЛ, но и в КХЛ. Максим Сушко открыл счет голам за «Сибирь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данная шайба стала дебютной для нападающего в сезоне. Более того, она позволила выйти вперед в противостоянии с «Куньлунем». Для взятия ворот наш соотечественник все сделал сам. Догнал снаряд на синей линии, сблизился с вратарем и неотразимо бросил. Долгое время счет на табло не менялся. На старте второго отрезка сибиряки довели перевес до крупного 3:0. В третьей 20-минутке азиаты сократили отставание, но не более. «Сибирь» сильнее – 3:1. За СКА второй гол в году оформил Степан Фальковский.

ЦСКА дома обыграл «Витязь» – 3:2. Иван Дроздов отметился результативной передачей при втором взятии ворот армейцеми, также он исполнил бросок в створ, совершил отбор и закончил встречу с показателем полезности -1.