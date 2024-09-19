Международный турнир по борьбе «Медвежонок» собрал более 300 участников
Международный турнир по борьбе «Медвежонок» памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя открывает новый сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В столичном Дворце спорта развернулись нешуточные страсти, за награды спорят более 300 юных атлетов из четырех стран.
В стартовый день участники определяли финалистов в 20 весах. Первыми на ковер традиционно вышли девочки. Кристина Семенова, однофамилица бронзового призера Пекина Михаила Семенова, на «Медвежонке» дебютировала успешно. В весовой категории до 65 килограммов она с блеском провела четыре поединка и теперь будет бороться за главный трофей.
Кристина Семенова, финалистка турнира «Медвежонок»:
Я первый раз выступаю на «Медвежонке». Хотелось бы отметить, что тут очень много людей, хорошая атмосфера и тут очень красиво. Я ощущаю тут огромную конкуренцию. И это очень хорошо, потому что я на этом расту. У меня мечта в борьбе – Олимпиада.
Тренерский штаб особенно внимательно следит за выступлениями молодых атлетов, так как именно сейчас идет формирование национальных команд на будущий год. Те, кто проявит себя на данном старте, имеют все шансы пополнить ряды сборной страны.
Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Беларуси по борьбе:
Очень много людей в некоторых весовых категориях, например, 35 участников. Сильные составы. И наши спортсмены тоже неплохо себя показывают. Видна работа тренеров за последние сезоны. Хочется оценить их работу. И благодаря Президентскому спортивному клубу, то, что существует Лига Храбрых у нас, ребята вдохновлены и более уверенно себя чувствуют. Это работа не одного года. Надеюсь, наши тренеры и ребята на достигнутом не остановятся.
Белорусская федерация борьбы, РЦОП «Стайки» в прошедшем сезоне большое внимание уделили юношескому возрасту, поэтому у нас такой фидбек от тренеров. Тренеры провели большую работу, наладили коммуникации с ближайшими соседями, с друзьями, чтобы приезжать в Беларусь на соревнования. И «Медвежонок» в этом году ожил еще более масштабно, чем раньше. Более 300 участников на турнире. Большое представительство российской команды из различных регионов, есть представители Болгарии, Таджикистана.
В пятницу определятся победители и призеры «Медвежонка». И сразу эстафету принимает взрослый международный турнир на призы Александра Васильевича Медведя, в котором выступят сильнейшие борцы из 10 стран.