Международный турнир по борьбе «Медвежонок» собрал более 300 участников

Международный турнир по борьбе «Медвежонок» памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя открывает новый сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В столичном Дворце спорта развернулись нешуточные страсти, за награды спорят более 300 юных атлетов из четырех стран. В стартовый день участники определяли финалистов в 20 весах. Первыми на ковер традиционно вышли девочки. Кристина Семенова, однофамилица бронзового призера Пекина Михаила Семенова, на «Медвежонке» дебютировала успешно. В весовой категории до 65 килограммов она с блеском провела четыре поединка и теперь будет бороться за главный трофей.

Кристина Семенова, финалистка турнира «Медвежонок»:

Я первый раз выступаю на «Медвежонке». Хотелось бы отметить, что тут очень много людей, хорошая атмосфера и тут очень красиво. Я ощущаю тут огромную конкуренцию. И это очень хорошо, потому что я на этом расту. У меня мечта в борьбе – Олимпиада. Тренерский штаб особенно внимательно следит за выступлениями молодых атлетов, так как именно сейчас идет формирование национальных команд на будущий год. Те, кто проявит себя на данном старте, имеют все шансы пополнить ряды сборной страны.