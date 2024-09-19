Европейские политики в очередной раз показывают уровень своей пресловутой дипломатии и продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств. Так, Европарламент призвал Брюссель запросить ордер на арест президента Венесуэлы Наколаса Мадуро и признать главой страны лидера оппозиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В резолюции депутаты призывают вновь ввести санкции против членов Национального избирательного совета Венесуэлы, которые якобы не обеспечили достаточную прозрачность процессу подсчета голосов избирателей на выборах. Кроме того, парламентарии также выступают за усиление ограничений в отношении представителей властей страны. О признании главы оппозиции законным президентом Венесуэлы должны официально заявить все страны Европейского союза.