Израиль атаковал южные районы Ливана

Как отмечают эксперты, вечерняя атака ЦАХАЛа стала самой масштабной воздушной операцией со времен Второй ливанской войны, которая закончилась более 18 лет назад. Согласно официальным данным, у генштаба Израиля уже составлен план наступления на северном направлении. В то же время лидер ливанской группировки заявил, что Тель-Авив своими действиями ведет к объявлению войны. Напомним, в понедельник по всему Ливану прошла первая волна взрывов – погибли 12 человек. На следующий день в нескольких регионах снова прогремели взрывы, в результате чего общее количество жертв Атак возросло до 37 человек.