Израиль атаковал южные районы Ливана

Ближневосточный регион снова находится на пороге нового витка эскалации. Израильская авиация нанесла массированные удары по позициям группировки «Хезболлах» в южных районах Ливана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ближневосточный регион снова находится на пороге нового витка эскалации. Израильская авиация нанесла массированные удары по позициям группировки «Хезболлах» в южных районах Ливана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отмечают эксперты, вечерняя атака ЦАХАЛа стала самой масштабной воздушной операцией со времен Второй ливанской войны, которая закончилась более 18 лет назад. Согласно официальным данным, у генштаба Израиля уже составлен план наступления на северном направлении. В то же время лидер ливанской группировки заявил, что Тель-Авив своими действиями ведет к объявлению войны. Напомним, в понедельник по всему Ливану прошла первая волна взрывов – погибли 12 человек. На следующий день в нескольких регионах снова прогремели взрывы, в результате чего общее количество жертв Атак возросло до 37 человек.