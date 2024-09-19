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Израиль атаковал южные районы Ливана

19 сентября 2024 20:11
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Ближневосточный регион снова находится на пороге нового витка эскалации. Израильская авиация нанесла массированные удары по позициям группировки «Хезболлах» в южных районах Ливана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль атаковал южные районы Ливана-2

Как отмечают эксперты, вечерняя атака ЦАХАЛа стала самой масштабной воздушной операцией со времен Второй ливанской войны, которая закончилась более 18 лет назад. Согласно официальным данным, у генштаба Израиля уже составлен план наступления на северном направлении. В то же время лидер ливанской группировки заявил, что Тель-Авив своими действиями ведет к объявлению войны. Напомним, в понедельник по всему Ливану прошла первая волна взрывов – погибли 12 человек. На следующий день в нескольких регионах снова прогремели взрывы, в результате чего общее количество жертв Атак возросло до 37 человек.

# Международная политика

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