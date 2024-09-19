Илья Соловьёв заключил контракт с «Калгари»

Рассчитано оно на два года. В первом – контракт будет двусторонним. Это значит, что вне зависимости от желания игрока его могут командировать в фарм-клуб. Однако в сезоне 2025-2026 такое уже не получится. Договор носит односторонний характер. Зарплата нашего земляка составит 775 тысяч долларов.

Напомним, в минувшем году Соловьев большую часть времени провел в «Калгари Рэнглерс», набрав 15 очков в 51 встрече. В форме огоньков всего 10 матчей и скромные 3 ассиста. Нужно напомнить, что цвета основной дружины защищает Егор Шарангович.