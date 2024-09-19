Прямой эфир

Илья Соловьёв заключил контракт с «Калгари»

19 сентября 2024 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Теперь официально. Илья Соловьев остается в «Калгари». Руководство клуба и белорусский исполнитель подписали новое соглашение, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Илья Соловьёв заключил контракт с «Калгари»-1

Рассчитано оно на два года. В первом – контракт будет двусторонним. Это значит, что вне зависимости от желания игрока его могут командировать в фарм-клуб. Однако в сезоне 2025-2026 такое уже не получится. Договор носит односторонний характер. Зарплата нашего земляка составит 775 тысяч долларов.

Напомним, в минувшем году Соловьев большую часть времени провел в «Калгари Рэнглерс», набрав 15 очков в 51 встрече. В форме огоньков всего 10 матчей и скромные 3 ассиста. Нужно напомнить, что цвета основной дружины защищает Егор Шарангович.

# Хоккей # Илья Соловьев

Другие новости рубрики

Все новости
Международный турнир по борьбе «Медвежонок» собрал более 300 участников
19 сентября 2024 20:07

Международный турнир по борьбе «Медвежонок» собрал более 300 участников

Ещё 5 белорусов вызваны в тренировочные лагеря клубов НХЛ
19 сентября 2024 14:02

Ещё 5 белорусов вызваны в тренировочные лагеря клубов НХЛ

Беларусь поднялась на 2 позиции в рейтинге национальных сборных по футболу
19 сентября 2024 14:01

Беларусь поднялась на 2 позиции в рейтинге национальных сборных по футболу