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Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер

09 июня 2021 09:14
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Мария Кронда, корреспондент:
На улице прекрасная погода – следует этим активно пользоваться и совмещать приятное с полезным. Например, заниматься физическим здоровьем на свежем воздухе. В этом мне сегодня поможет Виктория – фитнес-тренер.

Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер -1

Мария Кронда:
Виктория, я совершенно не спортивный человек. Что посоветуете таким лентяям, как я? С чего начать?

Виктория Шаколина, фитнес-тренер:
Нужно начать хоть с какой-то физической активности, а потом будет хотеться больше, лучше, быстрее и выше. Начнем сегодня с резинок. Это будет тренировка со своим весом. Я думаю, что вы все почувствуете. Сперва нужно сделать разминку. Неплохо перед тренировкой сделать кардио, разогреть все мышцы.

Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер -4

Круговыми движениями разминаем шею, делаем так 10-15 раз.

Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер -7

Мария Кронда:
Всем в парк и повторять наши движения.

Виктория Шаколина:
Ноги. Разминаем тазобедренный сустав в одну сторону и в другую.

Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер -10

Сегодня мы будем делать тренировку на все тело. Начнем с ширины спины. Цепляем резинку за ногу, сгибаем колени, ровной спиной наклоняемся и тянем ровной рукой, спиной вверх.

Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер -13

Переходим на лавочку, сделаем грудь, отожмемся. Становимся, упираемся на лавочку и ровным телом тянемся грудью к лавочке, не прогибая попу вверх, вниз.

Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер -16

Надеваем резинку, ноги широко поставили, приседаем, встаем и ногу в сторону.

Мария Кронда:
Что дает это упражнение? Что здесь работает?

Виктория Шаколина:
Попа.

Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер -19

Виктория Шаколина:
Как ощущение?

Мария Кронда:
На самом деле горит все тело, с непривычки нужно очень много сил, но мне очень понравилось. Следуйте нашим советам и проводите время с пользой!

# Фитнес # общество # Мария Кронда # Виктория Шаколина # Фотофакт

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