Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер

Мария Кронда, корреспондент:
На улице прекрасная погода – следует этим активно пользоваться и совмещать приятное с полезным. Например, заниматься физическим здоровьем на свежем воздухе. В этом мне сегодня поможет Виктория – фитнес-тренер.
Мария Кронда, корреспондент:
На улице прекрасная погода – следует этим активно пользоваться и совмещать приятное с полезным. Например, заниматься физическим здоровьем на свежем воздухе. В этом мне сегодня поможет Виктория – фитнес-тренер.
Мария Кронда:
Виктория, я совершенно не спортивный человек. Что посоветуете таким лентяям, как я? С чего начать?
Виктория Шаколина, фитнес-тренер:
Нужно начать хоть с какой-то физической активности, а потом будет хотеться больше, лучше, быстрее и выше. Начнем сегодня с резинок. Это будет тренировка со своим весом. Я думаю, что вы все почувствуете. Сперва нужно сделать разминку. Неплохо перед тренировкой сделать кардио, разогреть все мышцы.
Круговыми движениями разминаем шею, делаем так 10-15 раз.
Мария Кронда:
Всем в парк и повторять наши движения.
Виктория Шаколина:
Ноги. Разминаем тазобедренный сустав в одну сторону и в другую.
Сегодня мы будем делать тренировку на все тело. Начнем с ширины спины. Цепляем резинку за ногу, сгибаем колени, ровной спиной наклоняемся и тянем ровной рукой, спиной вверх.
Переходим на лавочку, сделаем грудь, отожмемся. Становимся, упираемся на лавочку и ровным телом тянемся грудью к лавочке, не прогибая попу вверх, вниз.
Надеваем резинку, ноги широко поставили, приседаем, встаем и ногу в сторону.
Мария Кронда:
Что дает это упражнение? Что здесь работает?
Виктория Шаколина:
Попа.
Виктория Шаколина:
Как ощущение?
Мария Кронда:
На самом деле горит все тело, с непривычки нужно очень много сил, но мне очень понравилось. Следуйте нашим советам и проводите время с пользой!