Упражнения на основные группы мышц для начинающих на свежем воздухе. Показывает фитнес-тренер

Мария Кронда, корреспондент: На улице прекрасная погода – следует этим активно пользоваться и совмещать приятное с полезным. Например, заниматься физическим здоровьем на свежем воздухе. В этом мне сегодня поможет Виктория – фитнес-тренер.

Мария Кронда:

Виктория, я совершенно не спортивный человек. Что посоветуете таким лентяям, как я? С чего начать?

Виктория Шаколина, фитнес-тренер:

Нужно начать хоть с какой-то физической активности, а потом будет хотеться больше, лучше, быстрее и выше. Начнем сегодня с резинок. Это будет тренировка со своим весом. Я думаю, что вы все почувствуете. Сперва нужно сделать разминку. Неплохо перед тренировкой сделать кардио, разогреть все мышцы.