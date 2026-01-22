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Как в Большом театре создают декорации? Побывали в бутафорской мастерской

22 января 2026 11:51
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Как в Большом театре создают декорации? Побывали в бутафорской мастерской-1

Анна Меркушевич, корреспондент:
Каждая из постановок Большого театра отличается сильной режиссурой, прекрасной игрой актеров, великолепными костюмами и, конечно, прекрасным оформлением сценического пространства. Именно декорации играют эту важную роль. С первого взгляда создать атмосферу театрального действия. Сегодня узнаем, как создается мир сцены и где создают декорации и бутафорию. 

Заглянем в бутафорскую мастерскую. Именно здесь работают люди, которые наполняют спектакль магией. Это художники-бутафоры, художники-скульпторы и художники-декораторы. Подготовка к спектаклю для них начинается с получения технического задания.

Как в Большом театре создают декорации? Побывали в бутафорской мастерской-3

Полина Таркова, художник-декоратор Большого театра Беларуси:
Все вместе его обсуждаем. Мы решаем, из каких материалов что будет изготавливаться. Масштабные большие декорации, но бывают и какие-то более мелкие. Мы работаем напрямую с художником, который говорит, чего он хочет от нас. 

А уже бутафоры воплощают задумки в жизнь, продумывая все до мелочей. Здесь начинается магия. В этой мастерской создают как огромные декорации, так и мелкую бутафорию. И все руками этих женщин. Иногда в максимально сжатые сроки.

Подробности в видео.

# Театр # Большой театр оперы и балета в Минске

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