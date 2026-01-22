Как в Большом театре создают декорации? Побывали в бутафорской мастерской

Анна Меркушевич, корреспондент:

Каждая из постановок Большого театра отличается сильной режиссурой, прекрасной игрой актеров, великолепными костюмами и, конечно, прекрасным оформлением сценического пространства. Именно декорации играют эту важную роль. С первого взгляда создать атмосферу театрального действия. Сегодня узнаем, как создается мир сцены и где создают декорации и бутафорию.

Заглянем в бутафорскую мастерскую. Именно здесь работают люди, которые наполняют спектакль магией. Это художники-бутафоры, художники-скульпторы и художники-декораторы. Подготовка к спектаклю для них начинается с получения технического задания.