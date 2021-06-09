«Ложный» шампиньон отличается запахом. Какие ядовитые грибы есть в Беларуси

Белорусские леса славятся грибным разнообразием. Опята, курочки, лисички-сестрички, элитный белый и мухомор. Всегда ли съедобность даров природы очевидна?

Мария Кронда:

Этот день я не забуду, наверное, никогда. Мы с друзьями, такими же «знатоками» лесных даров, как и я, отправились в лес на пикник, насобирали достаточно увесистое ведерко опят, как нам показалось. Приехали домой, приготовили их по рецепту из интернета и благополучно отправились в больницу. Из симптомов, что я заметила, у меня была повышенная температура, понижен пульс, я чувствовала слабость, была тошнота.

К ядовитым грибам мы, не задумываясь, отнесем мухомор и бледную поганку. На деле их намного больше. Анна Антонович, младший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Наиболее ядовитым среди всех грибов будет гимнопилус окаймленный, но его особо люди не собирают. Единственное, с чем его можно спутать, это с опятами, но он более яркий. Самые-самые ядовитые – это как раз бледная поганка и гимнопилус. Остальные ядовитые, но не смертельно ядовитые.

Любители тихой охоты должны быть внимательны. Важное значение имеет местность, в которой грибы произрастают. Анна Антонович:

В городе, вблизи заводов, дорог, потому что грибы очень сильно накапливают в себе все вредные вещества из почвы. И тогда можно отравиться даже съедобными видами. Есть люди, которые в черте города собирают шампиньоны и потом ими травятся. Не потому что шампиньон ядовитый, а потому что он накопил в себе много тяжелых металлов, токсинов и прочего, особенно если вдоль дороги.

Главная опасность грибов в том, что многие из них маскируются под съедобные, не каждый сможет сходу различить без специального опыта и знаний. Один из таких – шампиньон. Его опасный аналог называется «ложный» шампиньон. Анна Антонович:

Они, как правило, от обычных съедобных отличаются запахом. Шампиньоны с очень неприятным химическим запахом, запах аптеки, его еще по-другому называют «карболовый».

Тошнота, рвота, боль в желудке, головокружение, повышение температуры тела до 38 градусов, слабый пульс. Первые признаки интоксикации появляются через 1,5-2 часа. При более сильных отравлениях возникают галлюцинации, нарушается дыхание. Если своевременно не оказать помощь, человек может впасть в кому.