Прямой эфир

«Ложный» шампиньон отличается запахом. Какие ядовитые грибы есть в Беларуси

09 июня 2021 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские леса славятся грибным разнообразием. Опята, курочки, лисички-сестрички, элитный белый и мухомор. Всегда ли съедобность даров природы очевидна?

«Ложный» шампиньон отличается запахом. Какие ядовитые грибы есть в Беларуси-1

Мария Кронда:
Этот день я не забуду, наверное, никогда. Мы с друзьями, такими же «знатоками» лесных даров, как и я, отправились в лес на пикник, насобирали достаточно увесистое ведерко опят, как нам показалось. Приехали домой, приготовили их по рецепту из интернета и благополучно отправились в больницу. Из симптомов, что я заметила, у меня была повышенная температура, понижен пульс, я чувствовала слабость, была тошнота.

«Ложный» шампиньон отличается запахом. Какие ядовитые грибы есть в Беларуси-4

К ядовитым грибам мы, не задумываясь, отнесем мухомор и бледную поганку. На деле их намного больше.

Анна Антонович, младший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Наиболее ядовитым среди всех грибов будет гимнопилус окаймленный, но его особо люди не собирают. Единственное, с чем его можно спутать, это с опятами, но он более яркий. Самые-самые ядовитые – это как раз бледная поганка и гимнопилус. Остальные ядовитые, но не смертельно ядовитые.

«Ложный» шампиньон отличается запахом. Какие ядовитые грибы есть в Беларуси-7

Любители тихой охоты должны быть внимательны. Важное значение имеет местность, в которой грибы произрастают.

Анна Антонович:
В городе, вблизи заводов, дорог, потому что грибы очень сильно накапливают в себе все вредные вещества из почвы. И тогда можно отравиться даже съедобными видами. Есть люди, которые в черте города собирают шампиньоны и потом ими травятся. Не потому что шампиньон ядовитый, а потому что он накопил в себе много тяжелых металлов, токсинов и прочего, особенно если вдоль дороги.

«Ложный» шампиньон отличается запахом. Какие ядовитые грибы есть в Беларуси-10

Главная опасность грибов в том, что многие из них маскируются под съедобные, не каждый сможет сходу различить без специального опыта и знаний. Один из таких – шампиньон. Его опасный аналог называется «ложный» шампиньон.

Анна Антонович:
Они, как правило, от обычных съедобных отличаются запахом. Шампиньоны с очень неприятным химическим запахом, запах аптеки, его еще по-другому называют «карболовый».

«Ложный» шампиньон отличается запахом. Какие ядовитые грибы есть в Беларуси-13

Тошнота, рвота, боль в желудке, головокружение, повышение температуры тела до 38 градусов, слабый пульс. Первые признаки интоксикации появляются через 1,5-2 часа. При более сильных отравлениях возникают галлюцинации, нарушается дыхание. Если своевременно не оказать помощь, человек может впасть в кому.

«Ложный» шампиньон отличается запахом. Какие ядовитые грибы есть в Беларуси-16

Чтобы тихая охота не закончилась трагедией, будьте предельно внимательны! Лучше не отправлять в лукошко гриб, в котором вы не уверены.

# Грибы # общество # Мария Кронда # Анна Антонович # Юлия Пашкевич # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
ОАЭ передали Беларуси 9,5 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса
09 июня 2021 08:08

ОАЭ передали Беларуси 9,5 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса

«Должна всегда держать форму и осанку». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»
09 июня 2021 07:10

«Должна всегда держать форму и осанку». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»

Символ Года народного единства выбрали из 174 работ на конкурсе
09 июня 2021 06:44

Символ Года народного единства выбрали из 174 работ на конкурсе