Нравится ли минчанам морозная зима? Провели опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:
Зима. Сколько вокруг нее споров! Кто-то любит, а кто-то, наоборот, предпочитает жаркие летние деньки. А вот как минчане относятся к трескучему морозу, сейчас узнаем.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Зима. Сколько вокруг нее споров! Кто-то любит, а кто-то, наоборот, предпочитает жаркие летние деньки. А вот как минчане относятся к трескучему морозу, сейчас узнаем.
– Как вам зимушка в этом году?
– Она напоминает мне старые времена.
Мы по такой зиме очень скучали.
Подробности в видео.