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Нравится ли минчанам морозная зима? Провели опрос

22 января 2026 12:13
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Нравится ли минчанам морозная зима? Провели опрос-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Зима. Сколько вокруг нее споров! Кто-то любит, а кто-то, наоборот, предпочитает жаркие летние деньки. А вот как минчане относятся к трескучему морозу, сейчас узнаем.

Нравится ли минчанам морозная зима? Провели опрос-3

– Как вам зимушка в этом году?
– Она напоминает мне старые времена.

Нравится ли минчанам морозная зима? Провели опрос-5

Мы по такой зиме очень скучали.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан # Вероника Макаревич

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