Нравится ли минчанам морозная зима? Провели опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:

Зима. Сколько вокруг нее споров! Кто-то любит, а кто-то, наоборот, предпочитает жаркие летние деньки. А вот как минчане относятся к трескучему морозу, сейчас узнаем.

– Как вам зимушка в этом году?

– Она напоминает мне старые времена.