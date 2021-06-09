Почему нельзя засорять подвалы и проходы в многоэтажках и какие штрафы за это дают?

Доступ в подсобные помещения жилфонда, очистка чердаков и подвалов от мусора на особом контроле у коммунальных служб. И не просто так. Безобидный на первый взгляд хаос во вспомогательных помещениях нередко становится серьезной угрозой для жизни.
Доступ в подсобные помещения жилфонда, очистка чердаков и подвалов от мусора на особом контроле у коммунальных служб. И не просто так. Безобидный на первый взгляд хаос во вспомогательных помещениях нередко становится серьезной угрозой для жизни.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
С начала года в Минске произошло 13 пожаров и возгораний в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов, что на 18 % больше аналогичного периода в прошлом году.
Причина подобных несчастных случаев, как правило, в халатности самих жильцов. Незакрытые подвальные помещения, захламленные старыми бытовыми вещами чердаки и лестничные клетки – все это создает дополнительную пожарную нагрузку. Следовательно, значительно усугубляет ситуацию при возникновении возгораний.
Ольга Мельченко:
В случае, если в помещение попадает постороннее лицо, которое может вести асоциальный образ жизни, делает временную лежанку, может употреблять спиртное и курить, может произойти возгорание. Несмотря на то, что ущерб от пожара нередко минимальный, дым от возникающего возгорания, который поднимается по лестничной клетке, создает угрозу жизни и здоровью людей, которые проживают в этих домах.
С начала 2021 года спасатели успели обследовать более 6 000 многоквартирных домов города, выявив при этом 190 высоток с нарушениями. Неутешительная статистика приводит к одному выводу: вопрос борьбы с повсеместным захламлением вспомогательных помещений сегодня стоит как никогда остро. Активное участие в этой битве принимают не только сотрудники МЧС, но и работники коммунальных служб каждого района столицы.
Ольга Белисова, директор ЖЭУ № 6 Московского района Минска:
Все сараи должны находиться под замками, должно быть подписано, кому принадлежит данный сарай. Имущество в проходах хранить запрещено. То, что находится в ячейках – это имущество жителей, то, что находится в проходах – это хлам, который подлежит обязательной очистке. Работниками ЖЭС два раза в год проводится очистка подвальных помещений.
Если работники коммунальных служб вдруг обнаружат нарушения, наказание последует незамедлительно. Сначала выпишут соответствующее предписание с просьбой устранить беспорядок, а после, в случае игнорирования проблемы, жильцу грозит административный штраф в размере до 30 базовых величин.