Почему нельзя засорять подвалы и проходы в многоэтажках и какие штрафы за это дают?

Доступ в подсобные помещения жилфонда, очистка чердаков и подвалов от мусора на особом контроле у коммунальных служб. И не просто так. Безобидный на первый взгляд хаос во вспомогательных помещениях нередко становится серьезной угрозой для жизни.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: С начала года в Минске произошло 13 пожаров и возгораний в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов, что на 18 % больше аналогичного периода в прошлом году.

Причина подобных несчастных случаев, как правило, в халатности самих жильцов. Незакрытые подвальные помещения, захламленные старыми бытовыми вещами чердаки и лестничные клетки – все это создает дополнительную пожарную нагрузку. Следовательно, значительно усугубляет ситуацию при возникновении возгораний.

Ольга Мельченко:

В случае, если в помещение попадает постороннее лицо, которое может вести асоциальный образ жизни, делает временную лежанку, может употреблять спиртное и курить, может произойти возгорание. Несмотря на то, что ущерб от пожара нередко минимальный, дым от возникающего возгорания, который поднимается по лестничной клетке, создает угрозу жизни и здоровью людей, которые проживают в этих домах.