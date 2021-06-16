«Потом смотришь в зеркало и плачешь». Почему фильтры Instagram портят самооценку?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кто из присутствующих гостей и ведущих пользуется масками, фильтрами? Ведь мы тоже избавляемся от каких-то своих комплексов посредством этих масок. Но где грань, чтобы мы сохраняли чувство реальности?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Знаете, почему надо задать этот вопрос? Потому что у нас есть девчонки из индустрии красоты. Когда ты пользуешься приложением, которое может тебя сразу накрасить, то зачем идти потом к стилистам? Даже не надо проходить уроки макияжа для себя. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Давайте спросим у Надежды, пользуется ли она.

Надежда Драбо, администратор салона красоты премиум-класса:

Да, конечно. Но давайте согласимся все с тем, что на данный момент именно это и вводит девушек в еще больший комплекс. Ты видишь себя в Instagram с фильтром шикарной, смотришь в зеркало и плачешь. Екатерина Забенько:

А потом смотрит парень, который встретился с тобой в реальности, и тоже плачет.

Надежда Драбо:

В этом-то и проблема. Появилось 1 001 приложение, которое может в телефоне тебя сделать красивой. Ты в какой-то момент, наверное, перестаешь работать над собой.