«Потом смотришь в зеркало и плачешь». Почему фильтры Instagram портят самооценку?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кто из присутствующих гостей и ведущих пользуется масками, фильтрами? Ведь мы тоже избавляемся от каких-то своих комплексов посредством этих масок. Но где грань, чтобы мы сохраняли чувство реальности?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Знаете, почему надо задать этот вопрос? Потому что у нас есть девчонки из индустрии красоты. Когда ты пользуешься приложением, которое может тебя сразу накрасить, то зачем идти потом к стилистам? Даже не надо проходить уроки макияжа для себя.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Давайте спросим у Надежды, пользуется ли она.
Надежда Драбо, администратор салона красоты премиум-класса:
Да, конечно. Но давайте согласимся все с тем, что на данный момент именно это и вводит девушек в еще больший комплекс. Ты видишь себя в Instagram с фильтром шикарной, смотришь в зеркало и плачешь.
Екатерина Забенько:
А потом смотрит парень, который встретился с тобой в реальности, и тоже плачет.
Надежда Драбо:
В этом-то и проблема. Появилось 1 001 приложение, которое может в телефоне тебя сделать красивой. Ты в какой-то момент, наверное, перестаешь работать над собой.
Татьяна Маковеева, визажист, бровист:
Не хотела бы, чтобы девочки пользовались всеми способами коррекции внешности с помощью макияжа, потому что многим это и не нужно. Есть люди, у которых свои веснушки, они их полностью тонируют. Есть люди, которые рисуют себе веснушки поверх. Есть очень много вопросов, с которыми лучше ознакомиться, поиграть в это. Это больше игра с визажистом. И уже с помощью этих знаний использовать их ловко, метко. Да, на свидании лучше быть уверенной в себе, чуть-чуть подкраситься. Никто за это не будет упрекать. В конце концов мужчина будет вас любить любой, если будет любить.