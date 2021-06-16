«Моя работа и моя жизнь почти знак равно». Екатерина Забенько и Наталья Надольская – о новом ток-шоу и секрете успеха

Камера! Мотор! Снято! Но речь вовсе не о кино. Екатерина Забенько вот уже 20 лет не представляет своей жизни без телевидения. А студия СТВ стала ей вторым домом, если не первым. Ведь порой ее рабочий день начинается с первыми лучами солнца, а заканчивается глубокой ночью. Но она все так же не теряет бодрости духа и любви к профессии, которую однажды выбрала. Какая история успеха у ведущих Екатерины Забенько и Натальи Надольской, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Екатерина Забенько, телеведущая:

Так и начинается каждый день. Для некоторых макияж – это ассоциация с праздником, а у меня макияж – это ассоциация с работой. Не могу сказать, что мне приятно, у меня уже дошло до автоматизма. В первую очередь грим наносят профессиональные визажисты, но очень часто приходится заниматься этим самой, потому что часто нужно оперативно это все сделать. Начинаю потихонечку превращаться в телеведущую. Я думаю, что это традиционно всегда более интересно людям, зрителям, чем то, что они и так видят в кадре.

Сейчас Екатерина с головой ушла в новый проект. На неделе телеканал РТР-Беларусь презентовал новое и пока единственное женское ток-шоу на белорусском телевидении. Предложение выступить в роли одной из ведущих Катя восприняла с энтузиазмом. Докопаться до истины в спорных вопросах, поделиться жизненной мудростью, послушать советы экспертов – отличный формат для реализации своего творческого «Я».

Екатерина Забенько:

Позиционируется оно как конкретно женское ток-шоу, и все преимущества женщин предстанут в этом шоу во всей красе и, кстати, одна из ближайших тем программы – это борьба со своими недостатками и восприятие себя самой в том образе, в котором ты предстаешь каждый день перед зеркалом в первую очередь, и потом перед всеми остальными.

Энергичная, искренняя и талантливая – это все про нее. Ранний подъем, чашка кофе, улыбка самой себе в зеркало – и вперед на любимую работу. Екатерина Забенько:

Моя работа и моя жизнь почти знак равно. Я пришла в профессию, когда мне еще двадцати лет не было. Поэтому моя такая повышенная активность заряжена работой. И наоборот – работа заряжена такой повышенной жизненной активностью. Это, конечно, здорово, потому что моя работа – это на 100 % мой образ жизни, мой характер.

Все настолько получилось с одной стороны быстро и для меня неожиданно, а с другой стороны я понимаю, что я с детства к этому шла. Когда еще в юном возрасте брала у всех интервью, у меня был большой такой магнитофон и к нему был микрофон. Все, что я делала со всеми людьми, которые приходили к нам домой в гости, с кем меня знакомила моя мама, с кем я там пересекалась в своих кружках, первое, что я делала – всегда у них брала интервью. Наверное, я потом поняла, что все равно меня жизнь как-то к этому готовила.

Боязнь камеры привела к успеху длиною в жизнь. А ведь за красивой картинкой в кадре стоит огромный труд целой команды. Секретом своего успеха Катя запросто делится с коллегами. Уверена, если это действительно твое, то никакие трудности не отобьют желание заниматься любимым делом.

Екатерина Забенько:

Моя подруга с двадцатипятилетним стажем (а сейчас еще и коллега по ток-шоу «Точки на i» Наталья Надольская) заподозрила меня в том, что я что-то употребляю, какие-то энергетики, для того, чтобы поддерживать в себе этот энтузиазм. Она говорит: «Что-то очень подозрительно, какая бы ни произошла в жизни ситуация, ты все время на позитиве, ты все время радостная». Честно скажу – не знаю, просто я по-другому жить не умею.

Новое ток-шоу, как уверяет Екатерина Забенько, на все 100 % соответствует ее внутренним и профессиональным запросам. Она с легкостью может поддержать любую женскую беседу, а в тандеме со своей лучшей подругой уж тем более. А что же об этом думает сама Наталья Надольская? Ведь невзирая на богатый опыт за плечами, участие в подобном проекте для нее в новинку. Наталья Надольская, телеведущая:

Для меня это абсолютно новый формат, я никогда раньше не работала на площадке в команде. Даже находясь в этой профессии долгое время, нужно развиваться и всегда менять свою зону комфорта и выходить из нее. Для меня работа на ток-шоу – это выход из моей личной зоны комфорта, потому что я должна научиться работать со своими коллегами. Три ведущих – это очень нестандартный формат, такого я не помню на белорусском телевидении. Мы приглашаем героев, экспертов, у нас три ведущих – это целое шоу. И расставить все точки над i – это значит разобраться, представить разные точки зрения и прийти к какому-то единому мнению, консенсусу, в чем-то разобраться до конца. И поэтому три ведущих, у которых есть свой бэкграунд, личный женский опыт – это очень правильное решение, потому что они помогут разобраться зрителям и вовлекут зрителей в этот процесс за счет своей личности и своего характера.

Она не только строит успешную карьеру, но еще и прекрасно справляется с обязанностями многодетной мамы. В этой теме ей точно нет равных.

Наталья Надольская:

У нас была запись программы ЭКО, как у нас в стране это развито, кому предоставляются эти услуги. Мне эта тема была близка, потому что я сама мама двойняшек, девочек, и почему-то все думают, что у меня было ЭКО. Есть такой стереотип в обществе, что если рождаются близнецы, двойняшки, то мама обязательно прибегла к экстракорпоральному оплодотворению. Я всем говорю: «Почему вы думаете, что у меня ЭКО? У меня же старший сын есть. У нас не было проблем с зачатием». И мне была интересна дискуссия на эту тему, потому что эта тема мне близка.