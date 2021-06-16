Александр Лукашенко о территориальной обороне: в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток все на местах – охраняют объекты

Новости Беларуси. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом 16 июня Александр Лукашенко заявил на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, куда Президент прибыл в рамках рабочей поездки по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам самим на местах, председателям райисполкомов и председателям облисполкомов, надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо. Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их мобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение суток они приехали к вам. Должна быть техника соответствующая, все руководители предприятий, где эта техника сосредоточена, в мирное время должны знать, что эта техника подлежит мобилизации.

Словом, в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток – все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. И к этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей нашей встречи состоит в том, чтобы дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне – у нас их семь – были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение Президентом. Чтобы все услышали отсюда, из этого кабинета, сигнал к тому, что все должны быть готовы.