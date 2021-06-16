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Александр Лукашенко: необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы

16 июня 2021 10:53
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Новости Беларуси. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом 16 июня Александр Лукашенко заявил на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, куда прибыл в рамках рабочей поездки по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы-1

Во время краткой беседы перед мероприятием глава государства согласовал назначение заместителя председателя Горецкого райисполкома Андрея Камко на должность руководителя Шкловского района.

Александр Лукашенко: необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы-4

На совещании, посвященном гражданской безопасности, глава государства подчеркнул, что решение о создании территориальной обороны, принятое 20 лет назад, за эти годы подтвердило свою целесообразность. Ведь только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противнику.

Александр Лукашенко: необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа.

Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю.

Александр Лукашенко: необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы-10

Президент напомнил, что в начале недели посещал предприятия по производству стрелкового оружия и боеприпасов. К их созданию подтолкнула необходимость укреплять материально-техническую базу войск территориальной обороны.

Александр Лукашенко о территориальной обороне: в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток все на местах – охраняют объекты

Это важный компонент системы защиты государства, и за последние годы в этой сфере проделана конкретная работа: усовершенствованы способы выполнения задач, обеспечена согласованность действий различных силовых структур, повышена оперативность, а также проводится целенаправленная подготовка должностных лиц – от губернаторов до командиров рот – и рядовых бойцов территориальных войск.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Андрей Камко # Фотофакт

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