Александр Лукашенко: необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы

Новости Беларуси. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом 16 июня Александр Лукашенко заявил на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, куда прибыл в рамках рабочей поездки по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании, посвященном гражданской безопасности, глава государства подчеркнул, что решение о создании территориальной обороны, принятое 20 лет назад, за эти годы подтвердило свою целесообразность. Ведь только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противнику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа.

Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю.