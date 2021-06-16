Александр Лукашенко: необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы
Новости Беларуси. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом 16 июня Александр Лукашенко заявил на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, куда прибыл в рамках рабочей поездки по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время краткой беседы перед мероприятием глава государства согласовал назначение заместителя председателя Горецкого райисполкома Андрея Камко на должность руководителя Шкловского района.
На совещании, посвященном гражданской безопасности, глава государства подчеркнул, что решение о создании территориальной обороны, принятое 20 лет назад, за эти годы подтвердило свою целесообразность. Ведь только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противнику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа.
Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю.
Президент напомнил, что в начале недели посещал предприятия по производству стрелкового оружия и боеприпасов. К их созданию подтолкнула необходимость укреплять материально-техническую базу войск территориальной обороны.
Александр Лукашенко о территориальной обороне: в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток все на местах – охраняют объекты
Это важный компонент системы защиты государства, и за последние годы в этой сфере проделана конкретная работа: усовершенствованы способы выполнения задач, обеспечена согласованность действий различных силовых структур, повышена оперативность, а также проводится целенаправленная подготовка должностных лиц – от губернаторов до командиров рот – и рядовых бойцов территориальных войск.