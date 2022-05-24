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«Мы не ожидали такого результата». Этот парень из Вилейки стал лауреатом Международного конкурса «Озорные гармоники»

24 мая 2022 15:24
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Новости Беларуси. Юный вилейчанин Алексей Ярошевич в числе призеров музыкального Международного конкурса «Озорные гармоники». 14-летний баянист на суд жюри представил латиноамериканскую композицию. Конкурс проходил в онлайн-формате. На подготовку ушло около полугода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чем же удалось удивить жюри, узнала Юлия Прима.

«Мы не ожидали такого результата». Этот парень из Вилейки стал лауреатом Международного конкурса «Озорные гармоники»-1

В его репертуаре классика, современные композиции, быстрые и медленные мелодии. Несмотря на столь юный возраст, исполнить латиноамериканскую композицию или всем известное произведение «Вечная любовь», для Алексея Ярошевича оказалось просто.

Именно с этими номерами он стал лауреатом III степени музыкального Международного конкурса «Озорные гармоники». Конкурс проходил в онлайн-формате. На подготовку ушло около полугода. Без помощи опытного педагога Людмилы Занкевич ничего бы не вышло.

«Мы не ожидали такого результата». Этот парень из Вилейки стал лауреатом Международного конкурса «Озорные гармоники»-4

Людмила Занкевич, педагог по баяну гимназии №1 «ЛОГОС»:  
Мы не ожидали такого результата, потому что мы первый раз попробовали поучаствовать в конкурсе, номинация была «Соло плюс». Как мне показалось, номинация очень интересная, то есть это солист и играет в сопровождение фонограмма. Мы таким никогда не занимались, было очень интересно.  

В свои 14 лет Алексей Ярошевич прямо виртуоз. Юноша признается, что играет для души и получает от этого удовольствие. Отсюда и такой уровень мастерства.  

Подробности в видеоматериале.

# Белорусская музыка # общество # Фотофакт

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