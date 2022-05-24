«Мы не ожидали такого результата». Этот парень из Вилейки стал лауреатом Международного конкурса «Озорные гармоники»

Новости Беларуси. Юный вилейчанин Алексей Ярошевич в числе призеров музыкального Международного конкурса «Озорные гармоники». 14-летний баянист на суд жюри представил латиноамериканскую композицию. Конкурс проходил в онлайн-формате. На подготовку ушло около полугода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В его репертуаре классика, современные композиции, быстрые и медленные мелодии. Несмотря на столь юный возраст, исполнить латиноамериканскую композицию или всем известное произведение «Вечная любовь», для Алексея Ярошевича оказалось просто.

Именно с этими номерами он стал лауреатом III степени музыкального Международного конкурса «Озорные гармоники». Конкурс проходил в онлайн-формате. На подготовку ушло около полугода. Без помощи опытного педагога Людмилы Занкевич ничего бы не вышло.