Как понять, что у ребёнка проблемы с сердцем и при каких симптомах не стоит паниковать?

Согласно статистике, у одного из 100 новорожденных детей диагностируют проблемы сердечно-сосудистой системы. Также нарушения могут проявляться и в более позднем возрасте, медленно прогрессируя с годами. Поэтому родителям так важно прислушиваться к жалобам малышей. В детской кардиологии есть важные симптомы, которые указывают на нарушения здоровья маленького пациента.

Юлия Забелова, детский кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Самые частые симптомы при заболеваниях сердца у детей – это одышка при физической нагрузке, плохой набор веса, особенно в маленьком возрасте, частая потливость, неадекватная температуре окружающего воздуха. Это симптомы сердечной недостаточности. Она может быть при разных заболеваниях. Например, врожденные пороки сердца, какие-то нарушения ритма. Родителю нужно в первую очередь обращать внимание на это и обратиться к кардиологу, эндокринологу.

Еще один сигнал о проблеме сердца – изменение цвета кожи у ребенка. Изначально наблюдается ее побледнение, после чего носогубный треугольник приобретает синий оттенок. Такой симптом называют цианоз. Синева может распространяться на все лицо, шею и верхнюю часть груди.

Юлия Забелова:

Если пациент ощущает внезапные сердцебиения, особенно если они в покое, а не после тревоги и физической нагрузки, или какие-то перебои в сердце, это может быть симптомом нарушения ритма. Для этого нужно делать кардиограмму и обращаться к кардиологу. Кардиолог назначит дополнительные исследования, если будет нужно. Из менее опасных симптомов, на которые очень часто жалуются родители, – это колющие боли в сердце. Больше не в сердце, а в нервном сплетении грудной клетки. Чаще всего это связано с повышенной тревожностью, хроническим стрессом. Если очень волнуют колющие боли, можно выпить что-то успокаивающее (валерьянка, пустырник).

Сердечные боли могут появиться даже в подростковый период. Чаще всего это связано с гормональными перестройками организма. Еще один негативный фактор – перенесенные вирусные инфекции. Юлия Забелова:

Простудные заболевания, особенно актуальная в последнее время коронавирусная инфекция, могут тоже повреждать сердце. Могут возникать какие-то нарушения ритма, питания сердечной мышцы (миокардиодистрофия), может быть постинфекционный астенический синдром. Когда у ребенка одышка при нагрузке, часто бьется сердце, он нервный, сильно потеет. Со временем, через 2-3 месяца, это может восстановиться.