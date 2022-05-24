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Земельные участки будут активнее выделять в Минской области. Но не везде

24 мая 2022 15:23
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Новости Беларуси. В отдаленных районах Минской области будут активнее выделять земельные участки. В пристоличных – точечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Земельные участки будут активнее выделять в Минской области. Но не везде-1

В Миноблисполкоме прошла прямая телефонная линия по вопросам землеустройства. На связи с жителями Центрального региона был первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович. На повестке дня – темы выделения земельных участков для строительства индивидуального жилья и ведения фермерского хозяйства, оформление документов, а также земельные споры.  

Земельные участки будут активнее выделять в Минской области. Но не везде-4

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:  
Приходится регулировать эти вопросы и отслеживать, чтобы не было чрезмерного переселения пристоличья. Если говорить о пристоличных наших регионах, то здесь, согласно очереди, выделяется минимальное количество. Большое количество земельных участков за столицей. Минская область очень обширная. Есть и юг области: и Солигорский, и Любанский, и Клецкий, Копыльский район. То же самое и север: живописный Мядельский район.  

Земельные участки будут активнее выделять в Минской области. Но не везде-7

Все обращения будут переданы специализированным службам и тщательно изучены. При необходимости специалисты выедут на места.  

# Прием граждан # общество # Сергей Левкович # Фотофакт

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