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Потеряла в «Озаричах» сына и дочь – матери пришлось собственными руками закапывать своих детей

03 июля 2024 15:03
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Потеряла в «Озаричах» сына и дочь – матери пришлось собственными руками закапывать своих детей-1

Из концлагеря домой мама привела только Машу. Ее младшая полуторагодовалая сестра и пятилетний брат умерли почти в один день. Обезумевшая от горя женщина собственными руками закапывала своих детей.

Потеряла в «Озаричах» сына и дочь – матери пришлось собственными руками закапывать своих детей-4

Мария Яцкевич, узница концлагеря «Озаричи»:
Наши люди сделали гробик такой. Мама выкопала небольшую ямку, поставила гроб, сама легла и просит: меня закопай. Я стала плакать, кричать: как ты меня кидаешь?! Как-то попросила… Она вылезла. И я уже стала брата закапывать.

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# Великая Отечественная война # общество

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