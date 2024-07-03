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Целая стратегическая операция по спасению! Как освобождали узников лагеря смерти «Озаричи»?

03 июля 2024 14:51
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18 марта в 110-ю пехотную дивизию генерала Куровски были направлены парламентеры. Условия переговоров были таковы: наша армия 24 часа не ведет активных боевых действий и не преследует отвод немецких войск. Немецкая армия должна была оставить лагеря, узников на нейтральной территории. Немецкая армия очень легко согласилась на условия переговоров.

Целая стратегическая операция по спасению! Как освобождали узников лагеря смерти «Озаричи»?-1

Виктор Периявец, узник концлагеря «Озаричи»:
Мы сидели там в надежде: когда же придут наши? Сутки проходят, десятки тысяч мертвых еще сутки, еще. И все-таки на 10-е сутки нас освободили.

Целая стратегическая операция по спасению! Как освобождали узников лагеря смерти «Озаричи»?-4

Елена Тесленко, узница концлагеря «Озаричи»:
На рассвете узники не увидели ни охраны, ни овчарок. Не веря своему счастью, люди тут же рванули за проволоку. «Стойте! Стойте! Лагерь вокруг весь заминированный».

Прозвучал приказ: «Всем оставаться в лагере, пока работают сапёры!» Они же и вывели потом людей по узкой тропинке, выложенной по бокам еловыми ветками. Ступать на них было строго запрещено. 

Целая стратегическая операция по спасению! Как освобождали узников лагеря смерти «Озаричи»?-7

Мария Яцкевич, узница концлагеря «Озаричи»:
Надо было идти след в след. Как в бок встанешь, мина разрывается.

Целая стратегическая операция по спасению! Как освобождали узников лагеря смерти «Озаричи»?-10

Татьяна Тройтень, заведующий отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Были люди, которые не могли ходить, их эвакуировали. Именно воины 65-й армии освобождали узников лагеря смерти «Озаричи».

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# Великая Отечественная война # общество

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