Целая стратегическая операция по спасению! Как освобождали узников лагеря смерти «Озаричи»?
18 марта в 110-ю пехотную дивизию генерала Куровски были направлены парламентеры. Условия переговоров были таковы: наша армия 24 часа не ведет активных боевых действий и не преследует отвод немецких войск. Немецкая армия должна была оставить лагеря, узников на нейтральной территории. Немецкая армия очень легко согласилась на условия переговоров.
Виктор Периявец, узник концлагеря «Озаричи»:
Мы сидели там в надежде: когда же придут наши? Сутки проходят, десятки тысяч мертвых еще сутки, еще. И все-таки на 10-е сутки нас освободили.
Елена Тесленко, узница концлагеря «Озаричи»:
На рассвете узники не увидели ни охраны, ни овчарок. Не веря своему счастью, люди тут же рванули за проволоку. «Стойте! Стойте! Лагерь вокруг весь заминированный».
Прозвучал приказ: «Всем оставаться в лагере, пока работают сапёры!» Они же и вывели потом людей по узкой тропинке, выложенной по бокам еловыми ветками. Ступать на них было строго запрещено.
Мария Яцкевич, узница концлагеря «Озаричи»:
Надо было идти след в след. Как в бок встанешь, мина разрывается.
Татьяна Тройтень, заведующий отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Были люди, которые не могли ходить, их эвакуировали. Именно воины 65-й армии освобождали узников лагеря смерти «Озаричи».
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