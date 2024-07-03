Целая стратегическая операция по спасению! Как освобождали узников лагеря смерти «Озаричи»?

18 марта в 110-ю пехотную дивизию генерала Куровски были направлены парламентеры. Условия переговоров были таковы: наша армия 24 часа не ведет активных боевых действий и не преследует отвод немецких войск. Немецкая армия должна была оставить лагеря, узников на нейтральной территории. Немецкая армия очень легко согласилась на условия переговоров.

Виктор Периявец, узник концлагеря «Озаричи»: Мы сидели там в надежде: когда же придут наши? Сутки проходят, десятки тысяч мертвых еще сутки, еще. И все-таки на 10-е сутки нас освободили.

Елена Тесленко, узница концлагеря «Озаричи»:

На рассвете узники не увидели ни охраны, ни овчарок. Не веря своему счастью, люди тут же рванули за проволоку. «Стойте! Стойте! Лагерь вокруг весь заминированный».

Прозвучал приказ: «Всем оставаться в лагере, пока работают сапёры!» Они же и вывели потом людей по узкой тропинке, выложенной по бокам еловыми ветками. Ступать на них было строго запрещено.