О становлении независимости и законе об амнистии. Разговор с Вячеславом Даниловичем

Время выбрало нас, и наш долг – оставаться верными памяти павших, беречь историческую правду и мир, завещанный поколением победителей. Неимоверно высокой ценой белорусы завоевали право самостоятельно определять собственный путь развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О становлении нашей независимости сегодня говорят гости нашей выездной студии. Насколько важно сохранить память о тех событиях, поговорили с Вячеславом Даниловичем, заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В отличие от многих государств, наш День Независимости – это не просто провозглашенный акт, это реальное историческое событие, связанное с освобождением нашей земли от нацистских захватчиков. В этом очень важная соль Дня Независимости – то, что это реальный процесс освобождения нашей земли. И мы это зафиксировали абсолютно демократическим способом в результате референдума в 1996 году. Екатерина Забенько, СТВ:

Благодаря Победе в 1945-м мы обрели мир. Это величайшая ценность. Понимают ли это те, кто провоцирует войну и пытается втянуть нас в военный конфликт? «Жизнь нас научила: хочешь мира – готовься к войне»

Вячеслав Данилович:

Для тех людей, которые пытаются втягивать в военные конфликты, конечно, мир не имеет как таковой ценности. Сейчас мы наблюдаем тяжелый процесс отказа от этого однополярного мироустройства, перехода к многополярному. К сожалению, страны, которые диктовали всему миру, как ему жить, развиваться, продвигали свои ценности. США, ЕС, Великобритания всячески цепляются за возможность сохранить свое лидирующее, главное место в мире любой ценой. И, к сожалению, не останавливаются перед разжиганием военных конфликтов. Конечно, для нас, славянских народов, это неприемлемо, тем более для белорусов. Слова нашего гимна: мы, белорусы, мирные люди. Вместе с тем жизнь нас научила: хочешь мира – готовься к войне. Парад сегодня ярко продемонстрировал силу нашей армии. Екатерина Забенько:

Обстановка сейчас напряженная. Об этом вчера во время торжественного собрания, посвященного Дню Независимости, говорил и Президент. Нам главное не прозевать удар. Что вы скажете по этом поводу? Что имел в виду Президент? Как мы должны защищаться? «Мы должны быть готовы ответить на любые возможные провокации»

Вячеслав Данилович:

Мы должны быть готовы ответить на любые возможные провокации, попытки втянуть наше государство в какие-либо военные действия. Еще раз подчеркну, мы мирные люди, но мы готовы дать по зубам любому агрессору, который попытается сунуться на нашу землю. Екатерина Забенько:

В связи с 80-летием освобождения Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Амнистия будет величайшим актом милосердия. Как сказал Президент, возможно, будут освобождены и тяжелобольные люди, которые совершили преступление в 2020 году. Про закон об амнистии в честь 80-летия освобождения Беларуси