Предотвратили эпидемию за 2 месяца! Как боролись с тифом во время Великой Отечественной войны?

Немцы сделали ставку на массовое инфицирование людей и не прогадали. Сыпной тиф скосил многих, и эпидемия действительно чуть было не началась. Но усилиями советских военных медиков ее удалось купировать.

Зинаида Хлебовец, заведующий филиалом мемориального комплекса «Узникам Озаричского лагеря смерти»:

Эпидемия была локализована в течение двух месяцев. Все было сделано за счет 65-й армии: медицинская помощь, проведение противоэпидемических мероприятий, выделение транспорта, продуктов питания. По приказу Рокоссовского было создано 25 военных госпиталей. они были перепрофилированы на оказание помощи узникам и солдатам.

Первым делом взялись выхаживать обессиленных и измученных людей. Специально для них были оборудованы автомобильные дезкамеры, установки по санобработке, точки горячего питания, карантинную зону. По приказу Патова здесь было оставлено 3 000 медиков и солдат для оказания помощи узникам. Впоследствии более тысячи из них переболели и около ста умерли от тифа. Их похоронили там же.