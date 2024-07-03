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Предотвратили эпидемию за 2 месяца! Как боролись с тифом во время Великой Отечественной войны?

03 июля 2024 14:57
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Немцы сделали ставку на массовое инфицирование людей и не прогадали. Сыпной тиф скосил многих, и эпидемия действительно чуть было не началась. Но усилиями советских военных медиков ее удалось купировать. 

Предотвратили эпидемию за 2 месяца! Как боролись с тифом во время Великой Отечественной войны?-1

Зинаида Хлебовец, заведующий филиалом мемориального комплекса «Узникам Озаричского лагеря смерти»:
Эпидемия была локализована в течение двух месяцев. Все было сделано за счет  65-й армии: медицинская помощь, проведение противоэпидемических мероприятий, выделение транспорта, продуктов питания. По приказу Рокоссовского было создано 25 военных госпиталей. они были перепрофилированы на оказание помощи узникам и солдатам.

Первым делом взялись выхаживать обессиленных и измученных людей. Специально для них были оборудованы автомобильные дезкамеры, установки по санобработке, точки горячего питания, карантинную зону. По приказу Патова здесь было оставлено 3 000 медиков и солдат для оказания помощи узникам. Впоследствии более тысячи из них переболели и около ста умерли от тифа. Их похоронили там же.

Предотвратили эпидемию за 2 месяца! Как боролись с тифом во время Великой Отечественной войны?-4

Виктор Периявец, узник концлагеря «Озаричи»:
Сразу сделали дезинфекцию – вот такие вши ползали по нам. Прожарили нашу одежду, нас помыли. И потом нас начали выводить из состояния голода.

Предотвратили эпидемию за 2 месяца! Как боролись с тифом во время Великой Отечественной войны?-7

Елена Тесленко, узница концлагеря «Озаричи»:
Солдат пришел и принес мисочку капусты. И давай кидать нам всем в рот по капельке этой капусты.

Правительство БССР в апреле 1944-го направило благодарственное письмо военному совету 65-й армии. В нем было сказано, что советские воины с честью выполнили свой солдатский долг, оказав помощь в спасении тысяч узников.

Предотвратили эпидемию за 2 месяца! Как боролись с тифом во время Великой Отечественной войны?-10

 

Зинаида Хлебовец:
Солдаты понимали, что они могут умереть не от пули на поле боя, а от сыпного тифа. Но несмотря на это, они самоотверженно работали. Это первый памятник на территории Беларуси, который олицетворяет самоотверженный труд медиков и инфекционистов.

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# Великая Отечественная война # общество

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