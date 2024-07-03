Суровый холод и вода по колено! В каких условиях содержались узники «Озаричей»?

Это был целый комплекс! Один из лагерей находился у местечка Дерть, другой – у деревни Подосинник, третий – непосредственно у Озаричей. Туда согнали не только жителей БССР, но также Смоленской, Брянской и Орловской областей. Всего за короткое время в лагере оказалось до 50 тысяч советских людей. Столько горя, слез и отчаяния эти места не видели ни до, ни после. Маша, Алена и Витя попали в лагерь с разницей в несколько дней. Судьба их так и не свела, но горе все равно объединило.

Зинаида Хлебовец, заведующий филиалом мемориального комплекса «Узникам Озаричского лагеря смерти»:

Лес, никаких построек, объектов для работы нет. Они рассуждали: может, нас здесь расстреляют, сожгут.

Виктор Периявец, узник концлагеря «Озаричи»:

Под ногами – болотная жижа, мерзлая, и больше ничего. Ни воды, ни еды – ничего нет. Территория лагеря – два гектара. Люди находились в низине по колено в воде. Именно это стало причиной многочисленных ампутаций, которые советские медики проводили прямо там на месте уже после освобождения. Держали в конюшнях, а иногда и вовсе под открытым небом. Как был устроен лагерь «Озаричи»?

Мария Яцкевич, узница концлагеря «Озаричи»:

Мама наломала лапок из хвои, заслала постилку. Пасадзіла мяне, дзяцей, накрыліся мы ўсе, нас снег прыкідаў. Ні агню, ні вады – нічога. Март 1944-го выдался на удивление суровым. Средняя продолжительность жизни узников составила всего трое суток. С 15 на 16 марта началась сильная метель, потом ледяной дождь, под утро грянул мороз. Те, кто не мог двигаться, в ту ночь почти все замерзли. Виктор Периявец:

Рассвело, человек пять уже не дышат. Им уже хорошо, а нам еще надо мучиться. И сколько? Неизвестно.