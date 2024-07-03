Суровый холод и вода по колено! В каких условиях содержались узники «Озаричей»?
Это был целый комплекс! Один из лагерей находился у местечка Дерть, другой – у деревни Подосинник, третий – непосредственно у Озаричей. Туда согнали не только жителей БССР, но также Смоленской, Брянской и Орловской областей. Всего за короткое время в лагере оказалось до 50 тысяч советских людей. Столько горя, слез и отчаяния эти места не видели ни до, ни после.
Маша, Алена и Витя попали в лагерь с разницей в несколько дней. Судьба их так и не свела, но горе все равно объединило.
Зинаида Хлебовец, заведующий филиалом мемориального комплекса «Узникам Озаричского лагеря смерти»:
Лес, никаких построек, объектов для работы нет. Они рассуждали: может, нас здесь расстреляют, сожгут.
Виктор Периявец, узник концлагеря «Озаричи»:
Под ногами – болотная жижа, мерзлая, и больше ничего. Ни воды, ни еды – ничего нет.
Территория лагеря – два гектара. Люди находились в низине по колено в воде. Именно это стало причиной многочисленных ампутаций, которые советские медики проводили прямо там на месте уже после освобождения.
Держали в конюшнях, а иногда и вовсе под открытым небом. Как был устроен лагерь «Озаричи»?
Мария Яцкевич, узница концлагеря «Озаричи»:
Мама наломала лапок из хвои, заслала постилку. Пасадзіла мяне, дзяцей, накрыліся мы ўсе, нас снег прыкідаў. Ні агню, ні вады – нічога.
Март 1944-го выдался на удивление суровым. Средняя продолжительность жизни узников составила всего трое суток. С 15 на 16 марта началась сильная метель, потом ледяной дождь, под утро грянул мороз. Те, кто не мог двигаться, в ту ночь почти все замерзли.
Виктор Периявец:
Рассвело, человек пять уже не дышат. Им уже хорошо, а нам еще надо мучиться. И сколько? Неизвестно.
Фашисты совсем озверели. Мало того что они не разрешали жечь костры и бросали в случае нарушения запрета ручные гранаты или открывали автоматную очередь, так еще и морили голодом. Раз в несколько дней надзиратели швыряли в толпу буханки хлеба и гнилую картошку.
Зинаида Хлебовец:
Если по болоту проходил слух, что немцы привезут сейчас питание, то дети не пускали своих матерей. Потому что они видели, что то место, куда немцы бросали хлеб, было устлано трупами. Просто люди топтали друг друга.
Мария Яцкевич:
Баба дала маме чатыры картошины. Такі маленечкі агеньчык, спічкі былі ў нас. хацела пакарміць дзіця – сільна плача. Тушыць агонь! Тушыць агонь!
Казалось, сам Бог закрыл глаза на то, что творилось в Озаричах. От истощения и антисанитарии слегли даже те, кто пришел в лагерь здоровым. Люди сбивались в группы, совершенно не знакомые между собой согревали друг друга своим дыханием.
Щит из людей, зараженных тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?