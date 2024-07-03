Держали в конюшнях, а иногда и вовсе под открытым небом. Как был устроен лагерь «Озаричи»?

История концлагеря началась с того, что в 1943 году немецкая армия стала активно эксплуатировать население БССР при создании укрепленного рубежа у реки Днепр. Гитлеровцы при этом решили избавиться от нетрудоспособных мирных жителей. Условия содержания – за гранью человеческого восприятия: открытая площадка на болоте, обнесенная в несколько рядов колючей проволокой. По периметру наблюдательные вышки, все подступы к лагерю заминированы.

Зинаида Хлебовец, заведующий филиалом мемориального комплекса «Узникам Озаричского лагеря смерти»:

Нужно было выделять продукты питания, охрана, и еще среди гражданского населения были вспышки инфекционных болезней. Они получают разрешение отвести войска с этих болот, вывести и загнать стариков, женщин, детей в эти болота. План по созданию лагеря «Озаричи» прорабатывался в штабе 9-й немецкой танковой армии под командованием генерала танковых войск Йозефа Харпе. Это первый случай в ходе Великой Отечественной, когда верхушка гитлеровской Германии лично приложила руку к созданию лагеря смерти.

Татьяна Тройтень, заведующий отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Приказ о создании этого лагеря был отдан командиру 56-го танкового корпуса Фридриху Хоссбаху. И он уже непосредственно отдает приказ исполнителям, тем людям, которые претворяли план в жизнь. Они выбирают место для создания лагеря, они отдают приказы собирать людей. Ну и чины чуть ниже работали с людьми, сопровождали их, конвоировали их, охраняли их.

Само местечко «Озаричи» освободили еще 20 января 1944 года. Немецкая армия отступила в лесисто-болотистую местность, и если поначалу из-за сильных морозов противник особо не ощущал неудобств, то в конце февраля для немцев сложилась сложная ситуация. Зинаида Хлебовец:

Учитывая, что в таких условиях, когда уже укрепрайоны стала подтапливать вода и зону дислокации, немецкое командование понимало, что здесь держать наступление 65-й армии будет очень тяжело. Принимается решение отвести немецкие войска на новый укрепрайон к реке Тремля. Получить разрешение необходимо было в Берлине, потому что действовал приказ: стоять на месте до последнего солдата. Берлин дал добро. Вермахт понимал: скоро эти болота с людьми будут обнаружены советской разведкой. Немцы начали воплощать свой циничный план в жизнь. В Слободке оккупанты долго не церемонились. Они поделили все население на две группы: мужчин забрали в плен для работы, а женщин и детей направили в концлагерь.

Мария Яцкевич, узница концлагеря «Озаричи»:

Нас сагналі, дык мужчын адабралі ўсіх, ды ў хату, а мы засталіся на вуліцы. Дык бацька мой падкапаўся да ўцёк. Маша вместе с тремя братьями, младшей сестрой и мамой сначала попала в распределительный лагерь в Калинковичах. Люди толком не могли понять, что с ними будут делать. Рассуждали так: «Хотели бы убить, уже убили бы – значит, есть надежда на спасение». Но то, через что им довелось пройти в следующие дни, было куда хуже смерти. Мария Яцкевич:

Грэчкай кармілі, есці ж не было нічога, дык нам па кацялку грэчкі давалі. А як мы будзем есці з шалупайкамі? Таких временных лагерей в окрестностях Озаричей было больше десятка. Домов или мало-мальских помещений с крышей на всех не хватало. Порой людей держали в конюшнях, а иногда и вовсе под открытым небом на колхозных дворах.