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В Риме +14°C, в Москве -9°C. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 января

01 января 2022 15:20
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В Париже синоптики обещают облачную погоду, столбик термометра здесь покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, снизится до +11 °C, кратковременные осадки. В Риме до +14 °C, также кратковременные осадки. В Мадриде солнечно, воздух прогреется до +13 °C.  

В Риме +14°C, в Москве -9°C. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 января-1

В столице Болгарии +6 °C, малооблачно. В Анкаре также малооблачно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +5 °C. В Афинах обещают солнечную погоду и +8 °C.  

В Риме +14°C, в Москве -9°C. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 января-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют около 0 °C. В Вильнюсе +3 °C и осадки. В Варшаве кратковременные осадки, здесь столбики термометров покажут +7 °C. В Киеве также плюсовая температура, здесь синоптики обещают +2 °C, возможны осадки. Осадки вероятны и в Москве, столбики термометров покажут здесь -9 °C.  

В Риме +14°C, в Москве -9°C. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 января-7

Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололед и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года, читайте здесь.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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