В Риме +14°C, в Москве -9°C. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 января

В Париже синоптики обещают облачную погоду, столбик термометра здесь покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, снизится до +11 °C, кратковременные осадки. В Риме до +14 °C, также кратковременные осадки. В Мадриде солнечно, воздух прогреется до +13 °C.

В столице Болгарии +6 °C, малооблачно. В Анкаре также малооблачно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +5 °C. В Афинах обещают солнечную погоду и +8 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют около 0 °C. В Вильнюсе +3 °C и осадки. В Варшаве кратковременные осадки, здесь столбики термометров покажут +7 °C. В Киеве также плюсовая температура, здесь синоптики обещают +2 °C, возможны осадки. Осадки вероятны и в Москве, столбики термометров покажут здесь -9 °C.