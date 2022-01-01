Гэтай падзеі мясцовыя парафіяне чакалі 10 гадоў. У Барысаве вернікі сустрэлі Нараджэнне Хрыста ў новым касцёле

Навіны Беларусі. Светлае свята Нараджэння Хрыста вернікі ў Барысаве ў гэтым годзе сустрэлі ў новым касцёле. Пасвячэнне новаўзбудаванай святыні Касцёла Спаслання Святога Духа адбылося толькі летам. Гэтай падзеі мясцовыя парафіяне чакалі 10 гадоў, расказалі ў праграме «Цэнтральны рэгіён» на СТБ.

Аляксей Раманчук, пробашч Парафіі Спаслання Святога Духа ў Барысаве:

Ёсць вельмі шмат прыгожых куточкаў у нашай сінявокай бацькаўшчыне. Я вельмі цешуся, што такі куточак ёсць прыгожы на Барысаўшчыне. Гэтую зямлю ўпрыгожыла новапаўсталая святыня, якая зусім маладзенькая. Гісторыя толькі ствараецца. Аднак, дзякуючы выдатнаму касцёльнаму і рэлігійнаму дзеячу, першаму кардыналу Беларусі Казіміру Свёнтку ў 2000 годзе, гэтая парафія стварылася. Потым, дзякуючы намаганням мясцовых вернікаў і дзяржаўных мясцовых улад, была выдзелена тэрыторыя ў новай частцы горада, пры ўездзе ў горад у лясочку да будовы парафіі, таксама будаўніцтва святыні. Не адразу яна пабудавалася.

Дагэтуль у Барысаве, адным з буйнейшых райцэнтраў цэнтральнага рэгіёна, існаваў толькі адзін касцёл, які памятае яшчэ Напалеона. Новы касцёл з’явіўся ў маладой частцы горада. Для каталіцкай супольнасці гэта быў сапраўдны падарунак.

– Вы калі прыехалі ў Барысаў, тут нічога не было?

– Калі я прыехаў, быў лес, было агароджа, быў гаспадарчы будынак, у якім была часовая капліца, дзе збіраліся вернікі на малітву. Гэты будынак паўстаў дзякуючы намаганням маіх папярэднікаў. У 2013 годзе, калі я сюды прыехаў, з ласкі Божай, з дапамогай святога Юзафа, абранніка Багародзіцы, вельмі цудоўны дапаможны святы ў такіх нялёгкіх справах, як будова святыні, мы пачалі намаганні рабіць, каб пачаць будову.

Яна Шыпко, карэспандэнт:

Будавалі касцёл літаральна ўсім светам. І тыя, хто ахвяраваў свае сродкі на будаўніцтва, атрымоўваў памятныя цаглінкі. Акцыя працягваецца і зараз. Можна падтрымаць развіццё касцела, які сёння з’яўляецца ня толькі духоўным, але і асветніцкім цэнтрам для мясцовых вернікаў.

Незвычайную акцыю прыдумаў ксёндз пробашч Аляксей Раманчук. Дзякуючы яго намаганням і шматлікім падарожжам па ўсёй Беларусі і за мяжой, людзі дапамагалі хто чым можа. Так касцёл паступова ўзнімаўся цаглінка за цаглінкай.

– Я чула, што вернікі вам вельмі ўдзячныя, таму што вы самі шмат падарожнічалі па ўсёй краіне і ня толькі, вы збіралі сродкі.

– Гэта акцыя яшчэ і далей працягваецца, і вам з радасцю прапаную. А калі хто з добрых людзей яшчэ і пабачыць гэтую гісторыю і гэты рэпартаж, будучы ў Барысаве, сапраўды варта прыехаць дзеля цікавасці, а калі хто цікавіцца мастацтвам, культурай, то думаю, што ёсць што паглядзець. Паколькі трэба было шмат падарожнічаць па Беларусі нашай і за межамі нашай бацькаўшчыны, я сустракаў вельмі добразычлівых людзей, якіх упершыню бачыў, якія з радасцю адкрываліся на нашую патрэбу ў будаванні святыні.

Маленькай дапамогі не бывае. Зараз у якасці падзякі ўсім, хто ахвяраваў на будаўніцтва касцёла, памятныя надпісы на розных мовах. Атрымалася цэлая сцяна дабрыні, якая быццам кажа: разам усё магчыма. Аляксей Раманчук:

Мне вельмі хацелася ўдзячыць і ўвекавечыць іх дабрыню, памяць такім чынам, як вы можыце зараз бачыць. Ідэю я зачарпнуў з Санктуарыі Маці Божай у Люрдзе. Гэта Францыя, дзе кожны год мільёны пілігрымаў і турыстаў збірае вакол свайго падножжа Маці Божая цудоўная, якая аб’явілася ў 19 стагоддзі. Калі яшчэ ў серым выглядзе гэты касцёл быў, я ўжо пачаў вырабляць мрамарныя гранітныя таблічкі – удзячнасць тым людзям, якія за гэты час дапамаглі. Сапраўды, геаграфія гэтых цаглінак вельмі шматлікая, уся Беларусь, розныя вобласці, Італія, Нямеччына, Амерыка, Літва, Польшча, Аўстрыя, Нідэрланды.

З кожнай вандроўкі ксёндз Аляксей імкнуўся прывезці для касцёла штосьці адметнае, атрымалася сапраўды ўнікальнае ўбранства. Скульптуры з Галандыі, кафля з Італіі, нават скамейкі з Аўстрыі. Аляксей Раманчук:

Вось, бачыце, вельмі прыгожыя велічныя фігуры, якія ўпрыгожваюць нашую святыню. Гэта зроблена галандскімі майстрамі. Не пабаюся сказаць, што аналагаў такіх у Беларусі няма, таму што, па-першае, памеры, тэхнікі выканання, афарбоўка вельмі спецыфічная, якасная. Я разам з вернікамі-барысаўчанамі ганаруся, што ў мяне такія рэчы ёсць. Яна Шыпко:

А што вас падштурхоўвала ўсё гэта рабіць, збіраць? Сапраўды адчувалася, што ёсць неабходнасць, каб быў касцёл?

Аляксей Раманчук:

Зараз на перспектывы гэтых пражытых гадоў глядзіш зусім па-іншаму. Успрымаеш рэчаіснасць, гісторыю па-іншаму. А тады Бог даваў такое вялікае прагненне служэння перад усімі людзямі, пану Богу, нашай зямельцы. Таму даваў у сэрцы прагненне хутчэй гэта рабіць.

А зазірнуць у гэты куток пробашч раіць маладым, якія клапоцяцца пра сямейную будучыню. Зарад моладзь ведае ў асноўным Святога Валянціна, але менавіта Святы Аляксей чалавек божы лічыцца заступнікам сем’яў. Невыпадкова гэтая фрэска зроблена пад лесвіцай. Будучы святы нарадзіўся ў багатай сям’і. Але адмівіўся ад зямных благ і пакінуў дом. Пасля 17 гадоў жыцця ў аскезе ён вярнуўся да дому, але бацькі не пазналі ў жабраке свайго сына.