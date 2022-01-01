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Родила уже в 2022-м. Что говорит женщина, которая стала мамой 1 января?

01 января 2022 14:20
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Новости Беларуси. К врачам обратились в новогоднюю ночь 54 женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первые часы 2022-го в стране родились 19 мальчиков и 35 девочек. Первый маленький белорус появился на свет через две минуты после полуночи в Калинковичах Гомельской области.  

Родила уже в 2022-м. Что говорит женщина, которая стала мамой 1 января?-1

Всего в юго-восточном регионе стало на 12 жителей больше – это пять мальчиков и семь девочек. Праздничная ночь для врачей Гомельского областного роддома прошла спокойно, первые в 2022 году роды принимали только в 7 утра.  

Родила уже в 2022-м. Что говорит женщина, которая стала мамой 1 января?-4

Елена Шупикова, жительница Гомеля:  
Это у нас девочка. Наш самый лучший новогодний подарок. 3 150, все хорошо, никаких проблем со здоровьем у нее нет. Дату мы заранее знали, что у нас такое получается. Интересное число. Может, даже лучше 1-го, чем 31-го, все-таки год уже 2022-й.  

Родила уже в 2022-м. Что говорит женщина, которая стала мамой 1 января?-7

Геннадий Воронович, заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы:  
С наступившим Новым годом! Пожелать, естественно, в год Тигра тигриного здоровья. А также не забывать про любовь. Чем больше будет любви, тем больше будет родов. Всех с Новым годом!  

Родила уже в 2022-м. Что говорит женщина, которая стала мамой 1 января?-10

В столице и Брестской области сегодня родилось по 11 детей. В Минской области – 7. Далее в рейтинге идут витебский и гродненский регионы, в которых появилось на свет по пять младенцев. Меньше всего работы было у акушеров Могилевской области – там родилось трое детей. А вот в рекордсменах Гомельская область – 12 малышей.  

# Рождаемость в Беларуси # общество # Елена Шупикова # Геннадий Воронович # Фотофакт

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