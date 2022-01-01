Родила уже в 2022-м. Что говорит женщина, которая стала мамой 1 января?

Новости Беларуси. К врачам обратились в новогоднюю ночь 54 женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первые часы 2022-го в стране родились 19 мальчиков и 35 девочек. Первый маленький белорус появился на свет через две минуты после полуночи в Калинковичах Гомельской области.

Всего в юго-восточном регионе стало на 12 жителей больше – это пять мальчиков и семь девочек. Праздничная ночь для врачей Гомельского областного роддома прошла спокойно, первые в 2022 году роды принимали только в 7 утра.

Елена Шупикова, жительница Гомеля:

Это у нас девочка. Наш самый лучший новогодний подарок. 3 150, все хорошо, никаких проблем со здоровьем у нее нет. Дату мы заранее знали, что у нас такое получается. Интересное число. Может, даже лучше 1-го, чем 31-го, все-таки год уже 2022-й.

Геннадий Воронович, заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы:

С наступившим Новым годом! Пожелать, естественно, в год Тигра тигриного здоровья. А также не забывать про любовь. Чем больше будет любви, тем больше будет родов. Всех с Новым годом!