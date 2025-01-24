«Поступок настоящего мужика!» Журналисты вспомнили то самое появление Лукашенко перед военными в 2020-м

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Алена Сырова, политический обозреватель, телеведущая:

Мы помним, что активно муссировалась история о том, что Лукашенко покинул страну, он уехал, а здесь он появляется на публике, более того, появляется с младшим сыном. И все адекватные, думающие люди этот поступок оценили как поступок сильного лидера, так еще и поступок настоящего мужика.

Игорь Тур, политический обозреватель, телеведущий:

На мой взгляд, это не Лукашенко выходил с сыном тогда. Сын тогда вышел с Лукашенко. И Александр Григорьевич потом ведь рассказывал, когда Николай сказал, что я иду защищать своего отца. Мне кажется, это тоже очень важный месседж, что наш Президент смог воспитать сына так, который, будучи в столь юном возрасте, говорит: «Папа, я с тобой, я тебя буду защищать». Конечно, на Западе и везде тоже это увидели, оценили и поняли, что легко решить вопрос так, как часто решался вопрос с цветными революциями, с Лукашенко не получится.