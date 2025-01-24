Почему ребёнка-левшу опасно переучивать? Мнение врача-педиатра

Раньше леворукость считалась отклонением от нормы, поэтому бедных детей пытались чуть ли не с пеленок переучивать – совали ложку в правую руку, надевали варежку на левую, чтобы ей неудобно было пользоваться, или вообще привязывали ее к туловищу, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Сегодня такая одержимость уступила место здравому смыслу. Ученые доказали, что левшество – это никакая не патология, а врожденная особенность, и попытки ее искоренить могут привести к серьезным последствиям.