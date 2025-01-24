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Почему ребёнка-левшу опасно переучивать? Мнение врача-педиатра

24 января 2025 15:59
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Раньше леворукость считалась отклонением от нормы, поэтому бедных детей пытались чуть ли не с пеленок переучивать – совали ложку в правую руку, надевали варежку на левую, чтобы ей неудобно было пользоваться, или вообще привязывали ее к туловищу, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.  Сегодня такая одержимость уступила место здравому смыслу. Ученые доказали, что левшество – это никакая не патология, а врожденная особенность, и попытки ее искоренить могут привести к серьезным последствиям.

Почему ребёнка-левшу опасно переучивать? Мнение врача-педиатра-2

Ольга Кардаш, врач-педиатр:
Если мы ломаем, мы ломаем нейронные связи, то если полушария вдруг по какой-то причине зависнут и перестанут отвечать на какие-то импульсы, тогда вы получите откат и по правой руке, и не получите навыка по левой руке. То есть вы можете ухудшить состояние ребенка. Поэтому что природа дала, тем мы и пользуемся, помогаем этому малышу развиваться гармонично. Но искусственно создавать амбидекстра не стоит. 

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# Необычное # Здоровье # Детское здоровье # Медицина # Психология

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